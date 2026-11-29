Estudiantes cayó en la final de la Copa Libertadores y dejó pasar la gran chance de sumar una importante cantidad de dinero a sus arcas.

El Pincha, hasta su llegada a la gran final de Montevideo, llevaba embolsados 15.930.000 dólares, producto de que ya por haber disputado fase de grupos recibió 3.000.000 y otros 680.000 por las dos victorias ante Cusco F.C y DIM en UNO. Al pasar a octavos de final, a la billetera albirroja ingresaron otros 1.250.000 de la moneda estadounidense, mientras que ya instalado en cuartos de final la suma se elevó 1.700.000. Ya entre los cuatro mejores del continente luego de derrotar a Corinthians, al toparse con Flamengo percibió 2.300.000 de dólares.

Pese a que no es una suma para nada despreciable, teniendo en cuenta por ejemplo el dinero que se le otorga al campeón del fútbol argentino, el traspié ante Palmeiras en suelo uruguayo terminó sumando a la recaudación que llevaba hasta el momento, los 7.000.000 correspondientes para el subcampeón otorgados como premio por la Confederación Sudamericana de Fútbol. A pesar de ello, de haberse bordado una nueva estrella a nivel continental, la tesorería pincharrata hubiese recibido la suma de 25.000.000, lo que hubiese sumado la cantidad de 33.930.000.

Eso sin mencionar que la coronación lo hubiese metido en la Recopa Sudamericana, con premios de 900.000 para el subcampeón y 1.800.000 para el ganador, la próxima Copa Libertadores y el ansiado Mundial de Clubes, además de la disputa de al menos un encuentro por la Copa Intercontinental, que otorga 1.000.000 para etapas iniciales por parte de FIFA.

De esta manera, la derrota en Uruguay no sólo significó un dolor de cabeza desde lo deportivo, si no que también por parte de lo que hubiese significado para la economía del León la obtención de un jugoso premio económico para encarar todo lo que se vendría con la quinta Copa Libertadores debajo del brazo en cuanto a distintas competencias.