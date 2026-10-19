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La F1 vuelve el fin de semana con el GP de Estados Unidos

Por Redacción

A todo esto, Franco Colapinto tratará de volver a sumar en la próxima fecha de la Fórmula Uno, que se disputará el siguiente fin de semana. La sede será Austin, Texas, con el Gran Premio de Estados Unidos, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.

Este fin de semana hubo actividad en la máxima categoría; aunque algunos de sus pilotos se mantuvieron activos: Max Verstappen, en la última fecha del GT World Challenge Europe, y Fernando Alonso, con pruebas para el Dakar 2027.

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