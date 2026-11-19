El presidente de la FIFA Gianni Infantino se enfrenta oficialmente a dos rivales electorales que intentan poner fin a sus 11 años en el cargo. El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima cumplieron el plazo de medianoche de Zúrich para presentar la documentación de inscripción con cartas de nominación de cinco federaciones miembro, confirmó el organismo madre del fútbol mundial este jueves.

La votación de las 211 federaciones miembro de la FIFA será el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Los críticos de Infantino, encabezados por la UEFA, han intentado reemplazarlo desde que en julio se reveló su plan reservado para vender participaciones de las ganancias del Mundial a inversores privados. Abandonó el proyecto en medio de una fuerte reacción en contra.

“La(s) candidatura(s) han sido remitidas al comité electoral para su examen y para que adopte una decisión sobre la admisión del candidato”, señaló la FIFA en un comunicado, que además fijó como fecha límite el 18 de febrero para que su panel electoral de tres miembros informe a los 211 integrantes qué candidatos están aprobados para figurar en la papeleta.

Los candidatos deben superar una verificación de elegibilidad e integridad por parte del panel, cuyas decisiones posteriormente pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza.

Infantino y sus 11 años de la FIFA

Infantino busca mantenerse en el cargo más allá del límite estatutario Infantino busca un cuarto mandato hasta 2031, lo que sumaría 15 años en el cargo, aunque los estatutos de la FIFA limitan a los presidentes a tres mandatos completos.

El asesoramiento jurídico interno de la FIFA en 2022 sostuvo que el primer mandato de Infantino, de 2016 a 2019, no contaba para el límite porque estaba completando el mandato de Joseph Blatter, quien renunció en 2015 tras las repercusiones de una crisis de corrupción. La elegibilidad de Infantino para lograr una cuarta victoria electoral es una posible vía legal para excluirlo de la papeleta. También enfrenta la posibilidad de ser citado a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos a comienzos del próximo año.

El demócrata de mayor rango en el comité judicial de la Cámara de Representantes, Jamie Raskin, le escribió a Infantino en julio, dos días antes de que el diario británico The Times revelara el plan de capital privado con el inversor Joshua Kushner. Raskin y la UEFA han destacado los estrechos vínculos de Infantino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos la creación de un premio de paz y la decisión de la FIFA de no aplicar una suspensión obligatoria de un partido al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun en el Mundial.

Infantino parte como favorito entre los votantes La mayoría de los 211 miembros de la FIFA fuera de Europa parecen conformes con continuar con Infantino, quien ha canalizado millones de dólares hacia las federaciones y promete 25 millones de dólares más para cada una hasta 2030. La FIFA elevó sus reservas de efectivo por encima de los 5.000 millones de dólares tras un lucrativo Mundial masculino este año en Norteamérica, lo que prolongó el impulso de Infantino durante su presidencia para crear y ampliar las competiciones del organismo rector del fútbol mundial.

El expansionismo de la FIFA suele verse en Europa como una amenaza deportiva y comercial, en un calendario global del fútbol ya congestionado, para los torneos nacionales y continentales allí. Ramón Vega no presenta una candidatura La lista de candidatos de la FIFA el jueves volvió a excluir a Ramon Vega, el ex defensor de Suiza y Tottenham que ha intentado de forma constante desde 2015 entrar en una contienda electoral presidencial.