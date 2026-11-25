A 72 horas de la esperada final de la Copa Libertadores de América, edición 2026, es importante conocer detalles de cómo será el operativo de cruce hacia Montevideo para los hinchas de Estudiantes que viajen para ver el partido a jugarse en el Estadio Centenario de Montevideo.

En ese marco, en El Equipo Deportivo, por La Redonda 100.3, entrevistaron a Sergio Martínez, director nacional de Pasos de Frontera de Uruguay, quien detalló los alcances de un operativo especial para los micros albirrojos.

Martínez explicó que habrá controles coordinados entre Gendarmería Argentina y las autoridades uruguayas. Los micros serán liberados en tandas para evitar que se produzca un cuello de botella en el paso fronterizo. "Gendarmería los va a mandar en columnas de 10 o 15 vehículos, y ya en Uruguay la Policía Nacional escoltará las caravanas de micros hacia Montevideo. La caravana recorrerá la Ruta Nacional 2, la Ruta 1 y la Rambla de Montevideo, hasta llegar al Parque Rodó, donde estará la Fan Fest".

Uno de los datos más importantes que brindó Martínez fue la recomendación de que los pasajeros permanezcan arriba de los micros durante los controles. “Los pasajeros no van a tener la obligación de bajar del ómnibus para hacer las cuestiones migratorias. La idea es que no bajen del ómnibus, ¿está?, porque una vez que bajan, empiezan que quieren ir al baño o esas cuestiones y la gente se dispersa muchísimo, se pierde el control, obviamente, y además se pierde tiempo innecesariamente”, subrayó.

Además, el funcionario señaló que reforzaron el personal de Migraciones y Aduana para agilizar el ingreso. “Estamos preparados como si esto fuera una mini temporada, por decirlo así. Estimamos que el control de cada micro demandará entre 25 y 30 minutos. Habrá siete líneas de control y la idea será mantener entre 10 y 15 micros dentro del área de control mientras se van liberando y reemplazando por los siguientes".

Por otra parte, Martínez expresó que los autos particulares también tendrán controles. Para quienes viajen de esa manera, indicó que deberán llevar la documentación del vehículo, licencia de conducir, DNI de todos los ocupantes y seguro obligatorio.

En cuanto al regreso al país, una vez terminado el partido en Montevideo, Martínez explicó que todavía están evaluando cómo será esa parte del operativo, ya que dependerá también de las circunstancias y de la seguridad. “Obviamente que si gana Estudiantes no va a haber ningún apuro en regresar. En cambio, si es resultado es adverso, a lo mejor sí tendremos que estar más atentos".

Por último, el funcionario uruguayo cerró con un mensaje final para los hinchas: pidió que los simpatizantes viajen con ánimo de disfrutar, independientemente del resultado deportivo. "Entiendo que es el clamor de una final, pero les pedimos que vengan con la intención de disfrutar. Está todo dado como para que vengan a divertirse y a disfrutar”.

La entrevista completa, en el audio adjunto: