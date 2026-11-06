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La final por el ascenso a Primera tiene fecha y horario confirmado

Godoy Cruz y Tristán Suárez, ganadores de sus grupos en la Primera Nacional, se enfrentarán el domingo 15 del corriente, en cancha de Belgrano, a partir de las 17, en busca del ascenso a la máxima categoría

Por Redacción

La AFA confirmó que Godoy Cruz y Tristán Suárez, los ganadores de sus respectivas zonas en la Primera Nacional, se enfrentarán el domingo 15 de este mes, a partir de las 17, en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, en el partido decisivo que determinará el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia; el presidente de la Primera Nacional, Marcelo Achile, José Manzur (titular de Club Godoy Cruz), Óscar Vergara (presidente de Tristán Suárez) y autoridades de las distintas áreas de la AFA, se le designó día y horario al cotejo que decidirá al Campeón del Torneo de la Primera Nacional 2026”, informó la casa madre del fútbol argentino en su comunicado.

En el mismo, detalló la mencionada fecha y hora del encuentro, mientras que también se confirmó que el árbitro será Nicolás Ramírez, quien viene de quedar en el ojo de la tormenta tras su pobre actuación en el Superclásico entre Boca y River.

A su vez, los jueces de línea serán Pablo González y Eric Grunmann, el cuarto árbitro será Álvaro Carranza, en el VAR estará Hernán Mastrángelo y en el AVAR dirá presente Javier Uziga.

Godoy Cruz consiguió su lugar en la gran final luego de finalizar primero en la Zona A con 66 puntos, la misma cantidad que Ferro, pero con mejor diferencia de gol.

Tristán Suárez, por su parte, quedó primero en la Zona B con 64 puntos, dos más que su escolta que fue Atlanta.

El ganador de la gran final conseguirá el ascenso, mientras que el perdedor tendrá una chance más en el Reducido.

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