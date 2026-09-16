La Fórmula 1 confirmó todos los circuitos de la temporada 2027: ¿está Argentina?

La máxima categoría del automovilismo internacional oficializó este martes su calendario para la temporada 2027, el cual estará compuesto por un total de veinticuatro Grandes Premios. El inicio del certamen tendrá lugar el 12 de marzo en el circuito de Sakhir, en Baréin, mientras que la culminación del campeonato se desarrollará el 12 de diciembre en el trazado de Yas Marina, en Abu Dabi.

En el plano regional, la diagramación de las competencias ratifica que Sudamérica mantendrá únicamente las escalas tradicionales en Ciudad de México y São Paulo, por lo que el regreso de la máxima categoría al territorio argentino continuará postergado. No obstante, la representación nacional en la parrilla estará asegurada mediante la continuidad de Franco Colapinto como piloto titular de la escudería Alpine, donde compartirá nuevamente la estructura técnica junto al francés Pierre Gasly.

Entre las principales modificaciones reglamentarias y operativas dadas a conocer para el ciclo venidero se destaca el incremento en la cantidad de competencias sprint, que pasarán de seis a diez en el transcurso del año. Dentro de este formato, una de las determinaciones que ya despertó debate en el ambiente deportivo es la inclusión de una prueba corta en el circuito callejero de Mónaco prevista para el mes de junio, una variante inédita para el trazado monegasco debido a las dificultades históricas para realizar maniobras de adelantamiento en ese sector.

Por otra parte, la organización confirmó la permanencia de la fecha en Madrid para septiembre, consolidando el esquema en el que la capital española retiene la sede dentro del esquema de alternancia que involucra al circuito de Barcelona.

El cronograma completo anunciado, con fechas

y locaciones

Marzo: Baréin (12 al 14) y Arabia Saudita (19 al 21).

Abril: Australia (2 al 4), Japón (9 al 11), China (16 al 18) y Miami (30 de abril al 2 de mayo).

Mayo: Canadá (21 al 23).

Junio: Mónaco (4 al 6) y Portugal (18 al 20).

Julio: Gran Bretaña (2 al 4), Austria (9 al 11), Bélgica (23 al 25) y Hungría (30 de julio al 1 de agosto).

Septiembre: Italia (3 al 5), España con sede en Madrid (10 al 12) y Azerbaiyán (24 al 26).

Octubre: Turquía (1 al 3), Singapur (8 al 10), Estados Unidos (22 al 24) y México (29 al 31).

Noviembre: Brasil (5 al 7) y Las Vegas (18 al 20).

Diciembre: Catar (3 al 5) y Abu Dabi (10 al 12).

Como antesala al inicio oficial del campeonato, los ensayos de pretemporada se llevarán a cabo en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero. En paralelo, la dirigencia de la categoría mantiene pendientes definiciones logísticas respecto al cierre de la temporada en curso, ante la evaluación sobre la realización de las últimas fechas previstas en Medio Oriente o la eventual reubicación de las competencias finales en territorio europeo.