La Fórmula 1 vuelve a África tras 33 años y cada vez hay más esperanzas por Argentina

La Fórmula 1 confirmó un acuerdo por diez años para disputar el Gran Premio de África en Ruanda, en un circuito que se construirá especialmente para recibir a la máxima categoría del automovilismo. La carrera está prevista para principios de la década de 2030 y marcará el regreso de la competencia al continente africano por primera vez desde 1993, cuando se disputó el último Gran Premio de Sudáfrica.

El anuncio se realizó este martes en Kigali, la capital ruandesa, con la presencia del presidente del país, Paul Kagame; el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; y el titular de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem. El acuerdo contempla una década de competencias y forma parte de la estrategia del país para consolidarse como un destino internacional para grandes acontecimientos deportivos.

La sede elegida será Bugesera, una zona ubicada a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, junto al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali. Allí se levantará un circuito permanente diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de seguridad y homologación de Grado 1 de la FIA, indispensables para albergar una carrera de Fórmula 1.

El proyecto de diseño estará a cargo de WurzDesign, la firma del expiloto austríaco Alex Wurz, en colaboración con Tilke Engineers and Architects, el estudio especializado en circuitos que participó en el desarrollo de numerosos trazados modernos del campeonato. La propuesta buscará aprovechar las elevaciones naturales del terreno, una característica vinculada con la geografía montañosa de Ruanda, conocida como la tierra de las mil colinas.

La intención es que el complejo no funcione únicamente durante el fin de semana de carrera. Según los planes anunciados por la categoría, el predio también podrá recibir otras competencias de automovilismo, eventos internacionales, conferencias y espectáculos, con el objetivo de mantener actividad durante todo el año.

Para Argentina, la noticia funciona como un espejo

El país tiene una extensa tradición automovilística, una afición reconocida y una historia que lo vincula directamente con la Fórmula 1, desde los primeros años de la categoría hasta la figura de Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial. Sin embargo, la última carrera argentina se disputó en 1998, en el circuito de Buenos Aires, y desde entonces el regreso quedó asociado a distintos proyectos, gestiones y promesas que nunca terminaron de materializarse.

La posibilidad de volver a recibir a la categoría continúa siendo un objetivo para el automovilismo nacional. El desafío pasa por reunir las condiciones económicas, deportivas y de infraestructura que exige la Fórmula 1, además de conseguir el respaldo institucional y comercial necesario para sostener un evento de semejante magnitud. En un campeonato con una agenda internacional cada vez más competitiva, no alcanza con la historia ni con el entusiasmo de los fanáticos: también se necesita una propuesta sólida que convenza a los responsables de la categoría.

El circuito porteño aparece naturalmente en el centro de esa conversación por su pasado y por el peso simbólico que tiene para el deporte argentino. Una eventual vuelta exigiría, no obstante, inversiones y obras de modernización, además de una planificación capaz de garantizar los estándares actuales de seguridad, servicios y organización.