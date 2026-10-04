La fórmula del Pincha para llegar entero al final

Estudiantes atraviesa un período de fuerte exigencia física debido a la acumulación de partidos y, por ese motivo, Alexander Medina decidió otorgarle descanso al plantel durante la jornada del sábado. Los futbolistas retomaron hoy los entrenamientos en el Country Club de City Bell con la mira puesta en el duelo de mañana ante Gimnasia de Mendoza y, especialmente, en las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

La decisión del entrenador apunta a recuperar energías en un momento clave de la temporada. El Pincha viene de una seguidilla intensa entre el Torneo Clausura, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina, por lo que el cuerpo técnico busca llegar con el plantel en las mejores condiciones posibles al tramo decisivo del semestre.

En ese contexto, una de las prioridades pasa por la recuperación de Joaquín Correa y Tiago Palacios. Ambos continúan transitando la etapa final de sus respectivas lesiones, aunque Medina prefiere no apresurar los tiempos y evitar riesgos innecesarios pensando en los compromisos que se avecinan.

Al mismo tiempo, el Pincha trabaja en el regreso de Jalil Elías, teniendo en cuenta que no podrá contar con Gabriel Neves para lo que resta del año.

A su vez, el cuerpo técnico aguarda por la evolución de Alexis Castro. El mediocampista se perdió el encuentro frente a Platense por una molestia en la espalda y será evaluado para determinar si puede estar a disposición en el compromiso de mañana.

Por su parte, otro de los nombres al que el cuerpo técnico le presta atención, es el de Guido Carrillo. Si bien el capitán fue titular en la noche de Florencio Varela –por pedido explícito de él–, no se está al cien desde lo físico debido a la seguidilla de partidos disputados, la que le provocó algunas sobrecargas musculares.

Más allá de que el Torneo Clausura sigue siendo una competencia importante, en Estudiantes saben que el gran objetivo deportivo del año está puesto en la Copa Libertadores. Por eso, cada decisión relacionada con las cargas físicas y la recuperación de los futbolistas se toma con la serie ante Flamengo en el horizonte.

Durante la práctica de hoy, Medina terminará de delinear el equipo que recibirá a Gimnasia de Mendoza este lunes desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Siguiendo esta misma línea, con respecto al once, el Cacique no dio detalles, aunque los caminos conducen a que dispondrá de un equipo que rozará lo alternativo y titular. Se vienen horas claves para saber que estructura utilizará ante el Lobo del Parque. Posteriormente, el Pincha regresará a Santiago del Estero para visitar a Central Córdoba en el Madre de Ciudades.