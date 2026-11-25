Instituto confirmó a través de sus redes que será local ante River en el estadio Monumental Presidente Perón, de Alta Córdoba en busca de un lugar en las semifinales de los playoffs del Torneo Clausura.

La “Gloria” viene de clasificar a los cuartos de final tras vencer a Huracán por 2-1, en un partido en el que jugó como local en estadio Mario Alberto Kempes, a raíz de que su cancha tenía armados los escenarios para los shows Tan Biónica y María Becerra.

En los últimos días se especuló con que Instituto volvería a disputar el encuentro ante River Plate en el estadio mundialista, ya que podría albergar a una gran cantidad de hinchas visitantes; además del deterioro del césped debido a los recitales mencionados.

Instituto tiene la ventaja deportiva para disputar el partido ante River con su gente tras quedar en una mejor posición (primero en la zona A) que el Millonario (cuarto en la zona B) en la fase de grupos.

“Veremos si jugamos en Alta Córdoba, por cómo esté el campo de juego. Lo decidiremos en los próximos días”, afirmó el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto, tras la clasificación del equipo a la próxima instancia del certamen.

Pese a esto, Instituto confirmó ayer la localía con un video de sus hinchas en Alta Córdoba con el siguiente mensaje: “Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre”.