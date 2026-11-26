Estudiantes ya está en Montevideo para afrontar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y comenzó a transitar las últimas horas de preparación en territorio uruguayo. El equipo dirigido por Alexander Medina utiliza las instalaciones de Montevideo City Torque para realizar las dos prácticas previas al encuentro decisivo del sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario.

El club uruguayo recibió al Pincha con un mensaje especial a través de sus redes sociales. "Pinchas, sean bienvenidos al mejor complejo del país", publicaron desde la cuenta oficial de Montevideo City Torque, junto a una imagen de las instalaciones y los escudos de ambas instituciones.

El complejo elegido es la Montevideo City Football Academy (MCFA), el centro deportivo que utiliza Montevideo City Torque y que forma parte de la estructura internacional del City Football Group, propietario de clubes como Manchester City. Se trata de una infraestructura inaugurada en marzo de 2021 y considerada una de las más modernas del fútbol uruguayo

Ubicado en Ciudad de la Costa, el predio cuenta con una superficie de 95.000 metros cuadrados y dispone de cinco canchas de fútbol, una de ellas de césped sintético. Además, posee un edificio polivalente que incluye vestuarios, gimnasio, centro médico, comedor y oficinas administrativas.

En ese escenario, el Cacique Medina diagramó los últimos movimientos futbolísticos antes de la final frente a Palmeiras. Estudiantes tiene previstas dos jornadas de entrenamiento: la primera será este jueves 26 de noviembre, desde las 17, mientras que la última práctica se realizará el viernes 27, a partir de las 10.

De acuerdo con la reglamentación de la Conmebol, los primeros 15 minutos de ambos entrenamientos estarán abiertos a la prensa. Después, el cuerpo técnico continuará trabajando a puertas cerradas para terminar de ajustar los detalles del equipo que buscará conquistar la quinta Libertadores de la historia albirroja.

Medina viajó a Uruguay con el plantel completo, una decisión que ya había tomado en la previa de la revancha frente a Flamengo. De esta manera, también forman parte de la delegación futbolistas que no podrán estar en cancha, como Baltasar Rodríguez, expulsado en el partido de vuelta de las semifinales, además de los juveniles que se sumaron al grupo tras disputar los playoffs del Torneo Proyección.