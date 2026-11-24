A una semana de la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, Estudiantes empieza a vivir la cuenta regresiva con un clima que se hace sentir en las calles de La Plata.

Después de que el propio club empapelara distintos sectores de la ciudad con afiches alusivos a la definición continental, ahora fueron los hinchas quienes tomaron la iniciativa y colgaron pasacalles durante la madrugada de hoy en diferentes puntos, tanto en el centro como en las afueras del casco urbano.

Los mensajes son cortos, directos y tienen un único objetivo: alimentar la ilusión pincharrata de cara al partido del próximo sábado 28 de noviembre en Montevideo. "Ganar es lo único", "Orgullo de la ciudad", "A todos lados vamo' a ir", "Lo único es ganar", "La banda y los jugadores" y simplemente "Ganar" son algunas de las frases que aparecieron en distintos sectores de La Plata, con la firma de Los Leales, la barra brava.

La movida Pincha, similar a la que hubo en julio por la Supercopa que se postergó, se suma a la campaña que comenzó días atrás desde la institución, que empezó a vestir la ciudad con afiches para acompañar al equipo de Alexander Medina en la previa de una de las citas más importantes de su historia. Ahora, los hinchas.