La ilusión de Gimnasia por avanzar en los playoffs del Torneo Clausura también se vive y de cara al partido del próximo lunes 23 de noviembre frente a Newell's, los hinchas triperos comenzaron a organizar un gran recibimiento en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con el objetivo de convertir al Bosque en una verdadera fiesta desde antes del comienzo del encuentro.

La iniciativa es impulsada por Recibimientos 22, el grupo de simpatizantes que habitualmente organiza los despliegues de las tribunas en los clásicos y en los partidos más importantes del Lobo. Esta vez, la convocatoria apunta a reunir fondos para preparar una bienvenida especial en un compromiso que puede marcar el futuro del equipo en el campeonato.

Bajo la consigna de que "explote el Bosque", los organizadores buscan reunir el dinero necesario para darle color a la salida del equipo, con humo azul y blanco, banderas especiales y pirotecnia detrás de las tribunas.

Para conseguirlo, lanzaron una campaña de colaboración económica destinada a todos los hinchas que quieran aportar. Además, quienes realicen donaciones de $5.000 o más participarán de una rifa con distintos premios vinculados al club.

Entre los premios se destaca una camiseta oficial de Gimnasia de Nacho Fernández, que será el primer premio. También habrá una camiseta oficial del básquet albiazul y otras prendas deportivas alusivas a la institución de calle 4.