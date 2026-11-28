Estudiantes y Palmeiras juegan hoy desde las 17 la final de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, a partido único. En la previa, EL DIA les preguntó a tres herramientas de inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT y Claude, quién se quedará con la Gloria Eterna. Las tres coincidieron en que el favorito es el equipo brasileño, pero ninguna descartó que el Pincha dé el golpe.

Un favorito con matices

ChatGPT fue el más concreto: pronosticó un 1-0 para Palmeiras y citó las 10.000 simulaciones de Opta, en las que el Verdão salió campeón en el 59% de los casos y Estudiantes en el 41%. Para justificar la ventaja, señaló que el equipo de Abel Ferreira marcó 17 goles en esta Copa, contra 12 del Pincha, y destacó al Flaco López, con cuatro goles y cuatro asistencias en el torneo.

Claude también se inclinó por los brasileños, con un 1-0 o un 2-1. Se apoyó en un plantel valuado en 218,5 millones de euros y en el respaldo de las casas de apuestas, aunque aclaró que en la cancha la diferencia es menor de lo que dicen el presupuesto y las cuotas.

Gemini no arriesgó un resultado. Ubicó a Palmeiras como favorito por la profundidad de su plantel, la jerarquía en los metros finales y la continuidad de competencia. Las casas de apuestas, según detalló, pagan alrededor de 2.00 por un triunfo del Verdão en los 90 minutos y más de 4.30 por una victoria del Pincha.

Los argumentos del Pincha

Las tres herramientas coincidieron en un nombre: Fernando Muslera. El arquero lleva tres partidos seguidos sin recibir goles en la Copa. Gemini recordó que atajó tres penales en la semifinal ante Flamengo, a la que el equipo de Alexander Medina eliminó en el Maracaná tras dos empates 0-0.

Para Claude, si el Pincha arranca con un bloque bajo y el partido sigue sin goles pasada la hora de juego, crecen sus chances de llevar la final al alargue o a los penales. Gemini planteó una lectura similar: si Estudiantes sostiene el cero en el primer tiempo, el empate y una eventual definición desde los doce pasos cobran mucho peso.

ChatGPT agregó un dato que ilusiona: desde 2017, Estudiantes abrió el marcador 12 veces ante equipos brasileños en torneos de la Conmebol y ganó 11 de esos partidos.

Descanso, bajas y mística

El equipo platense llega descansado: no juega desde el 12 de noviembre, cuando le ganó 3-2 a Independiente Rivadavia y se quedó con la Supercopa Argentina. Las herramientas de IA marcaron como contracara la falta de ritmo y la ausencia de Baltasar Rodríguez por suspensión.

La historia también juega. Estudiantes ganó en el Centenario la final de 1968, con goles de Ribaudo y Verón, y ganó cuatro Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), contra tres de Palmeiras (1999, 2020 y 2021). El Pincha vuelve a una final después de 17 años; para el Verdão es la segunda consecutiva.