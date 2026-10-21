(Río de Janeiro, enviado especial a Brasil).- A poco más de 24 horas del partido decisivo por la Copa Libertadores, los fanáticos del Pincha ya se hacen sentir en Río de Janeiro. Llegaron desde distintos puntos del país y comparten la ilusión de avanzar en el torneo continental.

La ilusión de la quinta Copa Libertadores moviliza a los hinchas de Estudiantes, que ya empiezan a hacerse sentir en Río de Janeiro a poco más de 24 horas de la revancha frente a Flamengo. En la zona de Barra de Tijuca, los fanáticos albirrojos se reunieron para palpitar el cruce y expresar su optimismo de cara al encuentro.

Entre los simpatizantes hay hinchas que viajaron desde distintos puntos del país, unidos por una misma pasión. Vicente, por ejemplo, llegó desde San Isidro, aunque su historia con el Pincha tiene raíces platenses. “Toda mi familia es de Estudiantes. Mi abuelo nació en La Plata y mi viejo se vino a Buenos Aires cuando tenía cuatro años. Quedamos todos enfermos de Estudiantes”, contó.

También hay representantes de Mar del Plata y Moreno. Uno de los hinchas marplatenses explicó que su vínculo con el club nació a través de su familia y que en su ciudad hay una filial importante, con la que incluso viajó a la cancha en varias oportunidades.

Pablo, por su parte, llegó desde Moreno y también heredó la pasión familiar. En su caso, la historia se remonta a su abuelo, nacido en La Plata, que transmitió el sentimiento al resto de la familia.

Los hinchas contaron que arribaron a Río de Janeiro el martes por la mañana y que varios viajaron por su cuenta, aunque terminaron conociéndose durante el trayecto y compartiendo la previa en Brasil.

Las expectativas para la revancha son altas. “Las mejores. Venimos con todo, tenemos un optimismo”, resumió uno de los simpatizantes, que dejó en claro que el objetivo está puesto en el partido frente al conjunto brasileño.

Incluso siguieron juntos el partido de Boca del martes por la noche en un bar de la ciudad, aunque aclararon que toda su atención está centrada en Estudiantes y en el desafío que afrontará ante Flamengo.

Con camisetas, banderas y el entusiasmo propio de una instancia decisiva, los hinchas albirrojos ya viven la previa en Río de Janeiro. La ilusión está en marcha y el sueño de conquistar la quinta Libertadores vuelve a reunir a los pinchas, esta vez, a miles de kilómetros de La Plata.