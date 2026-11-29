Más allá del resultado y de la dolorosa derrota de Estudiantes en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, una imagen movilizó a los hinchas albirrojos en las redes sociales. La protagonizó una de las máximas referencias de la historia del club: Carlos Salvador Bilardo. A la distancia, el Doctor también estuvo pendiente de lo que sucedía en Montevideo y siguió la definición continental desde su casa.

La postal fue compartida por Daniela Bilardo, su hija, a través de una historia de Instagram. En la primera imagen se observa al histórico entrenador sentado en un sillón, frente al televisor, siguiendo las alternativas del encuentro. Sobre la mesa, junto a él, aparece una camiseta de Estudiantes.

La publicación estuvo acompañada por una frase que resumió el sentimiento: “Siempre juntos, siempre Estudiantes”. Un mensaje que rápidamente encontró eco entre los hinchas, que no tardaron en compartir la imagen y destacar la presencia del Doctor en una jornada tan especial para el club.

La historia también incluyó una segunda fotografía desde las tribunas del estadio, en la que se observa a hinchas de Estudiantes alentando durante el partido. Entre ellos aparece Martín Salvador Calarote Bilardo, nieto del campeón del Mundo, portando la camiseta 8 y con el apellido.

Aunque no pudo estar en el Centenario, Bilardo siguió la final desde su casa. Su figura, de todos modos, estuvo presente en el sentimiento de los hinchas que viajaron a Uruguay y de quienes acompañaron al equipo desde distintos puntos del país. La derrota ante Palmeiras dejó tristeza por la posibilidad de conseguir una nueva Copa Libertadores, pero también volvió a poner en primer plano el sentido de pertenencia que atraviesa a las distintas generaciones de la familia albirroja.

Hablar de Bilardo es hablar de una parte fundamental de la historia de Estudiantes. Como futbolista y entrenador, construyó una relación que trascendió los resultados y que quedó asociada para siempre a una manera de entender el fútbol y representar al club. Su nombre está ligado a las grandes conquistas internacionales y a una identidad que todavía acompaña a cada equipo que sale a la cancha.

Por eso, la imagen compartida por Daniela tuvo una repercusión especial. No se trató solamente de una fotografía de un hincha siguiendo una final por televisión, sino de la presencia de un hombre que representa una parte enorme de la historia del Pincha. En una noche en la que Estudiantes buscaba volver a conquistar América, el Doctor estuvo cerca a su manera.

El resultado no fue el que todos soñaban, pero el sentimiento quedó intacto. Desde su casa, con la camiseta albirroja sobre la mesa y la mirada puesta en el televisor, Bilardo volvió a demostrar que hay vínculos que no entienden de distancias. Siempre juntos, siempre Estudiantes.