GP de Italia: Franco Colapinto aprobó un exigente viernes en Monza tras estrenar las mejoras de Alpine

El regreso de Colapinto al mítico trazado de Monza, el escenario donde debutó hace dos años en la máxima categoría, coincidió con una jornada clave para su presente y futuro en la Fórmula 1. Ya confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2027, el bonaerense asumió el viernes con la responsabilidad de estrenar el nuevo paquete de actualizaciones en su monoplaza A526. Los resultados de este primer examen en pista resultaron alentadores, ya que Franco mostró un ritmo sumamente competitivo y logró superar en ambas tandas a sus compañeros de escudería.

La primera sesión de entrenamientos libres mostró una rápida adaptación del argentino al renovado coche de la escudería de Enstone, que implementó las ocho mejoras estrenadas previamente por Pierre Gasly en los Países Bajos. Calzando neumáticos de compuesto medio (amarillo), Colapinto firmó un destacado noveno puesto con un registro cronometrado de 1:24.028 tras completar un total de 27 vueltas. Este registro cobró aún más valor si se tiene en cuenta que el bonaerense no pudo cerrar una vuelta rápida limpia con las gomas blandas rojas debido al tráfico y a una leve corrección en pista que arruinó su intento.

Durante esta primera tanda, el monoplaza de Gasly estuvo en manos del debutante estonio Paul Aron. Colapinto se impuso en el duelo interno al aventajar al novato por 0.149 segundos, relegándolo a la décima posición en el clasificador general de la sesión. A pesar de que un inconveniente técnico en el motor interrumpió su progresión al final del entrenamiento —lo que según sus propios cálculos le costó una mejora potencial de medio segundo—, el balance del primer contacto con el asfalto italiano fue sumamente positivo. Por encima de todos se ubicó Charles Leclerc, quien lideró el entrenamiento a bordo de su Ferrari para delirio de los fanáticos locales.

El calor extremo y una salvada espectacular con "muñeca" en la FP2

La segunda sesión de la jornada se disputó bajo condiciones ambientales verdaderamente extremas, con una temperatura en el asfalto que llegó a tocar los 55 grados centígrados, obligando a los de la parrilla a utilizar chalecos refrigerantes especiales. En este escenario, Colapinto inició su programa de trabajo probando el compuesto duro, el único neumático que no había testeado durante la mañana. Posteriormente, tras calzar gomas rojas nuevas, el argentino cerró su mejor vuelta de la tanda con un tiempo de 1:23.619 que lo catapultó temporalmente a la quinta ubicación, para luego finalizar la sesión en el undécimo lugar general después de completar 28 giros.

Fue precisamente durante esta sesión vespertina cuando el argentino protagonizó uno de los momentos más electrizantes del día. Al salir de la variante Ascari en una zona de altísima velocidad, el A526 perdió adherencia y se puso completamente de costado. Con notables reflejos y gran pericia conductiva, Colapinto logró controlar el monoplaza sobre la escapatoria, levantando una densa nube de polvo y provocando un gran susto en el box, pero logrando evitar el impacto contra los muros de contención y manteniendo el coche intacto.

La FP2 también marcó el retorno de Pierre Gasly al garaje de Alpine. El piloto francés se ubicó decimocuarto en la tabla general con un tiempo de 1:23.773 tras sufrir la anulación de uno de sus giros por exceder los límites de pista en la curva seis. De este modo, Colapinto volvió a imponerse a su compañero de equipo por un margen de 0.154 segundos. El piloto británico George Russell (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo de la tanda con un registro de 1:22.559, seguido muy de cerca por Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli.

La autocrítica de Colapinto y la mirada puesta en el sábado

Pese a haber concluido la jornada por delante de Gasly, Franco Colapinto no ocultó su preocupación por el comportamiento del monoplaza durante la segunda sesión. En diálogo con la prensa, el piloto analizó detalladamente las sensaciones encontradas que le dejó este primer día de actividad: "En la FP1 me sentí muy bien. Salí, di cuatro vueltas, hice el tiempo. En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Creo que dimos un paso para atrás".

El argentino teorizó sobre las posibles variables que afectaron el rendimiento del coche por la tarde: "No sé si fue la temperatura, que hacía mucho calor, pero el auto no iba tan bien, no tenía grip en mitad de curva, se movía más". El piloto también evaluó con dureza la falta de evolución entre tandas: "En general, no evolucionamos nada y siento que empeoramos bastante. La FP1 había sido muy positiva, con las medias había sido muy rápido y no pude hacer la simulación de qualy con la blanda. Hay que volver a eso".

La determinación del argentino por seguir acumulando kilómetros en pista también quedó de manifiesto en un particular intercambio por radio. Ante la orden de su ingeniero de pista, Stuart Barlow, de ingresar inmediatamente a los boxes debido a una estricta planificación de tiempos, el bonaerense intentó negociar al asegurar que las gomas estaban bien. Sin embargo, el box de Alpine desistió de su pedido de dar una vuelta más e insistió en su regreso al pitlane.

Polémica reglamentaria y un clima de alta tensión para Alpine

Fuera de la pista, la atmósfera en el paddock de Alpine estuvo sumamente convulsionada debido a un revés en los escritorios de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El Tribunal de Apelación del organismo resolvió restablecer las sanciones a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pit lane durante el Gran Premio de Mónaco. Esta determinación significó la pérdida definitiva del histórico podio obtenido por el francés en las calles del Principado tres meses atrás, privando a la escudería de Enstone de nueve puntos fundamentales en su ajustada lucha por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

La resolución judicial desató la furia de Flavio Briatore. Durante la conferencia de prensa oficial de los viernes, el influyente asesor de Alpine arremetió con dureza contra McLaren y su jefe de equipo, Andrea Stella, acusando a la estructura de Woking de haber regalado automóviles a uno de los magistrados vinculados al caso de Gasly.

Agenda y horarios del Gran Premio de Italia en Monza

El cronograma de actividades en el histórico circuito continuará este sábado 5 de septiembre con la última sesión de entrenamientos libres y la definición de la grilla de partida. A continuación, se detallan los horarios programados para la Argentina:

Sábado 5 de septiembre

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 6 de septiembre

Carrera a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV