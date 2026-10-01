La ira dirigencial ante las provocaciones de Central

La consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional continúa generando repercusiones. A las imágenes de los festejos se sumaron algunas provocaciones dirigidas hacia Estudiantes, entre ellas la exhibición de un ataúd con el nombre de Juan Sebastián Verón, al mismo tiempo que el jugador Ávila portaba una remera con el escudo del Reino Unido y la cara del máximo mandatario estudiantil una situación que despertó malestar en el mundo albirrojo.

Las reacciones no tardaron en llegar desde la dirigencia del Pincha. Uno de los primeros en expresarse fue el vicepresidente Martín Gorostegui, quien compartió en sus redes una imagen de los ataúdes y lanzó una frase con tono irónico dirigida a los protagonistas de los festejos: “No hicimos nada para que pase lo que pasó…”. Se trata de una referencia a la frase que Fideo utilizó después de los incidentes que se dieron en el final del partido

También se manifestó Juan Martín Ongay, responsable del área de finanzas de la institución. Utilizando la misma imagen sobre una publicación periodística, cuestionó la actitud de los futbolistas canallas y apuntó contra la AFA: “Miren a las carmelitas. Imagino que la inmaculada Asociación del Fútbol Argentino tomará alguna medida, ¿no?”, escribió en sus redes.

De esta manera, la final disputada en Santiago del Estero sigue sumando capítulos fuera de la cancha, con cruces y repercusiones que mantienen viva la polémica entre ambos clubes.