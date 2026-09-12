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Fue 1 a 1 en Rosario

La Lepra erró un penal pero empujó y llegó al empate

Por Redacción

Newell’s y Vélez empataron 1 a 1 por la novena fecha del Torneo Clausura en un buen partido disputado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Los goles fueron convertidos por Ronaldo Martínez, para el Fortín y Alan Soñora, para la Lepra. Con el partido 1-0 para la visita el arquero Tomás Marchiori desvió un penal ejecutado por Santiago Solari.

Aunque mantiene el primer puesto de la Zona A, Vélez dejó pasar la chance de ser puntero de la tabla anual. Por su parte, Newell´s, debía sumar de a tres para tener aspiraciones a alcanzar los puestos clasificatorios a las copas, aunque bregó mucho por una igualdad que recién llegó en tiempo de descuento.

En el primer tiempo, Vélez fue dueño del control del juego y encontró el gol a los 26 minutos de la primera mitad tras una buena definición de Ronaldo Martínez ante la salida de Josué Reinatti.

En la segunda mitad Newell´s pudo haber empatado pero Marchiori rechazó con los pies el penal ejecutado por Santiago Solari ejecutó al medio del arco pero en el descuento Alan Soñora, de tiro libre, logró el empate para el local.

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