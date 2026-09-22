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La Lepra mendocina derrotó a Barracas

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Por Redacción

El conjunto de Berti sigue confirmó su buen momento y se aprovechó de Barracas Central, que hace siete partidos que no conoce la victoria. Con gol de Jose Florentín a los 12’ de la primera etapa, Independiente Rivadavia supo cuidar la ventaja y logró su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura, lo que le sirvió también para no perderle pisada a Argentinos Juniors y Rosario Central en la zona B, donde llegó a los 17 puntos. Además, estos tres puntos sigue manteniendo a los mendocinos como los líderes de la tabla anual, lo que de mantenerse así le significaría el segundo título de su historia.

Los once del conjunto de Damián Ayude fueron: Miño; Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Dardo Miloc; Esteban Rolón, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia; Norberto Briasco y Jhonatan Candia.

Por su parte, la visita formó con: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer; Juan Elordi, Luis Sequeira, José Florentín; Matías Fernandez; Maximiliano Salas y Fabrizio Sartori.

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