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COPA ARGENTINA

La Lepra mendocina va por el pase a semifinales

Por Redacción

En el estadio Eduardo Gallardón de Los Andes, Independiente Rivadavia enfrenta hoy desde las 19 a Atlético Tucumán, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

La Lepra viene de eliminar a Aldosivi, mientras que el Decano llega después de golear 4-0 a Independiente. El ganador de este encuentro se medirá en semis con el vencedor de Estudiantes-Platense.

Independiente Rivadavia afronta los cuartos de final como campeón defensor de la Copa Argentina y con la posibilidad de meterse nuevamente entre los cuatro mejores del certamen.

La Lepra comenzó la defensa del título con un contundente 2-0 sobre Estudiantes de Caseros en los 32avos, con goles de Álex Arce y Gonzalo Ríos. Luego superó 1-0 a Tigre y dio otro paso al derrotar 2-0 a Aldosivi en los octavos de final. En los tres partidos mantuvo la valla invicta y acumuló cinco goles a favor.

Por su parte, Atlético Tucumán llega a esta instancia después de haber protagonizado una de las grandes actuaciones de los octavos de final.

El Decano, de la mano del experimentado Julio César Falcioni, goleó 4-0 a Independiente en Rosario, con una actuación que le permitió meterse nuevamente entre los ocho mejores de la competencia después de nueve años.

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