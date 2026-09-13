La Lepra mendocina y el Tiburón, a puro gol

En el estadio Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia terminó venciendo a Aldosivi, para convertirse nuevamente en el líder de la tabla anual, a la espera de lo que ocurra hoy cuando Argentinos Juniors reciba a Gimnasia, ya que el Bicho es el único equipo en condiciones de arrebatarle el liderazgo de dicha tabla a los dirigidos por Alfredo Berti.

En una tarde que pintaba tranquila por el desarrollo del encuentro para los mendocinos, estando 3-1, los marplatenses descontaron para ponerse a tiro en el resultado. Sin embargo, a los 73’ aparecería Arce para el local para poner el 4-2 y a los 92’ diría presente Pombo para el Tiburón, cerrando así una tarde de muchas emociones en tierras cuyanas.

Los once de Independiente fueron: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, Jose Florentín; Fabrizio Sartori; Alex Arce y Maximiliano Salas.

La visita, en tanto, presentó los siguientes nombres: Lucas Acosta; Elias López, Breitenbruch, Pombo, Vales; Garcia, Castro; Fernández, Gaitán, Anso y Cordero.