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Punto que no conforma

La Lepra no pudo con Tigre y sigue a la expectativa

Por Redacción

Agónico empate de Tigre 2 a 2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, con un final electrizante y no apto para cardíacos, que dejó como saldo, un punto para cada uno que no les permite marcar diferencia en la sumatoria final de las tablas.

Si bien la Lepra comenzó mejor y pasado el primer cuarto de hora logró ponerse en ventaja con el gol de Fernández, nunca pudo asentarse por completo en el juego, y el Matador siempre siguió de cerca sus pasos, obteniendo la paridad parcial 6’ después gracias al tanto de Barrionuevo.

Ya en el complemento el desarrollo del juego fue similar. Los medocinos golpearon desde el vestuario con el tanto de Florentín. Con el resultado a su favor y con las agujas del reloj marcando el ocaso del partido, Berti optó por resguardar la ventaja en el tanteador con modificaciones que no hicieron efecto. Y pasados 2’ del tiempo añadido los de Victoria llegaron al empate gracias al gol agónico de Fernández.

Con este resultado, Independiente se mantiene en puestos de playoffs. Mientras que Tigre quedó lejos de la disputa.

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