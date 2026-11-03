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La Lepra quedó a un paso de los Playoffs

X (@Afa)

Por Redacción

Independiente Rivadavia recompuso su imagen después de varios partidos, y anoche, tras derrotar a Banfield por 3-1, quedó a un paso de clasificar para los Playoffs, a una fecha del cierre.

El equipo mendocino se acomodó en el séptimo lugar del Grupo B con 22 puntos, y ahora depende de sí para clasificar a la fase final del Clausura.

Los goles de Independiente Rivadavia, que ganó con autoridades, fueron convertidos por José Florentín, en dos oportunidades, y Santiago Daniele, en contra de su arco. Mientras que el descuento del Taladro, llegó a través del propio Daniele.

En la próxima fecha, los dirigidos por Alfredo Berti viajarán a Mendoza para enfrentar a Gimnasia, que también se juega la chance la clasificación.

La Lepra cerró el partido en el primer tiempo.

En el complemento, Banfield tuvo una leve reacción, pero no le alcanzó. Y sobre el final le anularon un gol.

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