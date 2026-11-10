La Liga en la recta final: qué les quedan por jugar a los cuatro candidatos

Después del desarrollo de la duodécima fecha del torneo Clausura de Primera División que organiza la Liga Amateur, son cuatro los equipos que llegan con grandes posibilidades de obtener el título, el último de la actual temporada.

Mientras ya se palpita la fecha 13 del certamen, ADIP y Unidos de Olmos lideran las posiciones con 24 puntos; mientras que Las Malvinas aparece segundo con 23 y un peldaño más atrás, Peñarol Infantil, que totaliza 22.

Pero vayamos por parte. Este fin de semana tendrá lugar la decimotercera fecha (luego van a quedar dos reuniones más para definir al campeón), y en ese sentido, el Naranja y los del Oeste platense comenzarán a definir su suerte en esta temporada.

El equipo de Villa Castells, conducido por Gustavo “Lomo” Salinas, es el vigente campeón del Apertura 2026, y su mayor objetivo es cerrar el año con la conquista del Clausura, lo que lo convertiría en el “bicampeón”.

El sábado recibirá a San Lorenzo, en una nueva edición del clásico de barrio. Luego, por la fecha 14, visitará a Nueva Alianza, y por la última jornada, será local del ya descendido For Ever.

CON CALENDARIO EXIGENTE

Unidos de Olmos, por su parte, buscará obtener este Clausura, que lo vuelve a tener como uno de los principales protagonistas.

El “Azulgrana”, que conquistó el “tricampeonato” amateur durante la temporada 2025 (ganó el Clausura 2024, Apertura 2025 y Clausura 2025), sabe que puede alzarse con la corona a fin de año, aunque por lo pronto, deberá sortear a los próximos tres rivales que tiene por delante y esperar que ADIP deje algún punto en el camino.

Los del Oeste platense jugarán este sábado ante Estrella, de Berisso, en su reducto; luego, por la fecha 14, se presentará en Los Hornos para enfrentar a Fomento, y cerrará de local (15º fecha) ante CRIBA (quinto con 19 puntos), que todavía mantiene chances de poder pelear por el título.

LOS QUE VIENEN DE ATRÁS

Las Malvinas, con 23 puntos, es el tercer equipo que tiene grandes posibilidades de coronarse campeón del Clausura.

ADIP enfrenta el sábado a San Lorenzo; y Unidos de Olmos espera a Estrella

El cuadro de Las Quintas, en base a los últimos resultados, logró acomodarse entre los primeros puestos, por eso, en las próximas tres fechas definirá su suerte. Este sábado, recibe e CRIBA, por la fecha 13; luego (fecha 14) visitará a San Lorenzo de Villa Castells. Y cierra (15º) de local contra Nueva Alianza.

Finalmente, Peñarol es el cuarto equipo con chances de subirse a lo más alto del podio. Suma 22 puntos y este fin de semana será visitante de CRISFA. Posteriormente, por la fecha 14, recibirá a Alumni, y por la 15º fecha, enfrentará en Tolosa al Círculo Tolosano.