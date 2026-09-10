La Liga programó para el domingo la fecha 7

La Liga Amateur Platense dio a conocer anoche la programación de la sexta fecha del torneo Clausura. A excepción del cruce entre Nueva Alianza y San Lorenzo, que se jugará el martes 15 a las 19, el resto de la jornada se desarrollará el domingo a partir de las 16.

El cambio de día obedece a que el sábado Estudiantes estará recibiendo en UNO a Platense, en el marco de la novena fecha del torneo Clausura.

Por otra parte, desde la entidad de calle 6 se informó que la segunda fecha de este Clausura, que aún está pendiente, se jugaría, en principio, en el mes de octubre.

EMPATÓ LA SELECCIÓN

El seleccionado de la Liga Amateur Platense, conducida por Diego Cianflone, igualó ayer sin goles con su par de San Nicolás, en la cancha de San Lorenzo de Villa Castells, en el partido de ida de la final de la Copa País.

El equipo de nuestra ciudad hizo todo el gasto a lo largo de los noventa minutos, pero debió conformarse con un empate agridulce. Se mostró siempre más ambicioso, aunque no estuvo fino en la definición.

Por consiguiente, el combinado local definirá su suerte en este certamen el miércoles que viene, cuando enfrente nuevamente al seleccionado de San Nicolás, pero de visitante. En caso de otra igualdad, el partido se define con ejecuciones de penales.