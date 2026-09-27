La maratónica seguidilla de partidos que tendrá hasta fin de año

Sin tiempo para lamentos, Estudiantes deberá dar vuelta la página de lo que fue la final de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero, para poner el foco en una seguidilla interminable que se le vendrá hasta fin de año, en un 2026 que ya de por sí lo ha tenido sin pausa entre el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Una vez concretado el regreso a City Bell, después de su reciente viaje al norte argentino, el entrenador Alexander Medina y los jugadores deberán poner manos a la obra para comenzar a preparar el duelo del próximo jueves a las 21:15 en Florencio Varela, por los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Platense, en busca de un boleto para una de las semifinales, donde ya espera Atlético Tucumán

Para el equipo albirrojo, será otra prueba de fuego, teniendo en cuenta los objetivos que tiene por delante de acá hasta el final de la presente temporada.

A su vez, pese a la triple fecha FIFA, donde la Selección Argentina disputará tres amistosos en nuestro país (el último, ante Benín, será la despedida de Lionel Messi), a diferencia de ocasiones anteriores, en este caso la competencia doméstica no se pausará y por lo tanto Estudiantes, al igual que el resto de los 29 equipos, deberá afrontar la undécima fecha del Torneo Clausura, donde el lunes 5 de octubre, a partir de las 19 recibirá en UNO a Gimnasia de Mendoza, buscando enderazar su camino en el campeonato y peleando por ingresar a los Playoffs.

OTRA VEZ A SANTIAGO DEL ESTERO

Por otra parte, Estudiantes tendrá que retornar nuevamente a Santiago del Estero, para visitar, en este caso, a Central Córdoba por la jornada 12, donde seguramente el Cacique opte por poner una formación alternativa, teniendo en cuenta que el jueves 15 a las 21:30 tendrá el primer choque copero por las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo en el estadio UNO.

En la previa del viaje a Río de Janeiro para el duelo revhancha ante los vigentes campeones del continente, el Pincha será anfitrión en su estadio de San Lorenzo por el Torneo Clausura.

Para el 22 decidir si dirá presente en la gran final del certamen continental que tendrá como escernario el mítico Centenario de Montevideo.

El próximo partido del Pincha será el jueves que viene ante Platense, por Copa Argentina

Pase lo que pase con su suerte en el máximo torneo a nivel sudamericano, luego de su excursión a Brasil, el equipo que conduce el Cacique Medina nuevamente deberá emprender viaje con destino a Santa Fe para visitar a Unión, en el estadio 15 de abril, por la fecha 14, donde de acuerdo a como llegué se jugará gran parte de sus posibilidades para decir presente en los Playoffs del Torneo Clausura.

En tanto, de clasificar a las semifinales de la Copa Argentina, también habrá que ver cual es la decisión respecto al destino donde se jugará dicho partido y la fecha, un dato no menor teniendo en cuenta los kilometros que ha recorrido y deberá recorrer hasta el final del semestre.

También, esta sin definir tanto el día, como su horario y el estadio donde se disputará, la Supercopa Argentina donde se medirá con Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina