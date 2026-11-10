La millonaria cifra que Gustavo Alfaro tendría atrapada en el banco que sacudió a Paraguay

La crisis financiera de ueno bank continúa generando repercusiones en Paraguay y llegó de lleno al mundo del fútbol. Entre los damnificados estaría Gustavo Alfaro, actual entrenador de la selección nacional, quien tendría depositada en la entidad una suma estimada de entre 7 y 10 millones de dólares y, por el momento, no podría acceder a esos fondos.

El caso tiene un vínculo con La Plata: Alfaro estuvo al frente de Gimnasia durante 2016, en una etapa en la que dirigió al equipo en el torneo de Primera División. Una década después de aquel paso por el Lobo, el técnico argentino aparece entre los nombres alcanzados por la crisis bancaria que sacude al país en el que actualmente trabaja.

La intervención de ueno bank por parte del Banco Central de Paraguay, en medio de sus problemas de solvencia, también habría perjudicado a futbolistas de la selección paraguaya. De acuerdo con la información difundida en ese país, al menos diez jugadores del equipo dirigido por Alfaro tendrían fondos comprometidos en la entidad.

El impacto, sin embargo, excede a los integrantes de la Albirroja. El banco también era patrocinador oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por lo que la situación financiera de la entidad alcanzó a distintos sectores de la actividad deportiva.

Futbolistas paraguayos buscan recuperar sus ahorros

Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), se refirió a la preocupación que atraviesan los jugadores que tenían cuentas en ueno bank. El problema también alcanza a profesionales que desarrollan sus carreras en el exterior y que conservaban sus ahorros en el sistema financiero paraguayo.

El abogado Rodrigo Codas explicó en Cardinal Deportivo que varios futbolistas están inquietos por la imposibilidad de disponer de su dinero. “Hay muchos jugadores que están muy preocupados porque, aunque están en el extranjero y ya no operan de manera frecuente o diaria en el sistema paraguayo, tienen sus ahorros en ese banco”, señaló.

Ante ese escenario, Codas planteó la posibilidad de avanzar con una presentación judicial conjunta para representar a los damnificados. “La idea es presentar una demanda colectiva. Me parece que la forma más sencilla de obtener un resultado judicial en poco tiempo es ir todos juntos en lugar de ir por separado”, sostuvo.

Según el abogado, el perjuicio económico que reunirían los afectados podría rondar los 10 millones de dólares.

El comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol

En medio de la repercusión del caso, la Asociación Paraguaya de Fútbol difundió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación por la difícil situación que atraviesan numerosas familias paraguayas” y manifestó su solidaridad con las personas perjudicadas.

El organismo también hizo referencia al impacto de la crisis dentro del deporte y aseguró que acompaña a los clubes, futbolistas y demás integrantes del fútbol paraguayo afectados por la intervención bancaria. Además, informó que puso en marcha acciones para asistir a los damnificados y trabajar en la búsqueda de respuestas.

La situación mantiene en alerta a distintos sectores del fútbol paraguayo, mientras los afectados buscan alternativas para recuperar los fondos que tenían depositados en la entidad.