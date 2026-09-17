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"La pelota de Memphis Depay cayó en mi patio": la chicana pincharrata contra Corinthians

Por Redacción

El intendente de Pehuajó y reconocido hincha de Estudiantes, Pablo Zurro, aprovechó la clasificación del Pincha a las semifinales de la Copa Libertadores para lanzar una chicana dirigida a Corinthians y, especialmente, a Memphis Depay, luego del penal que el delantero neerlandés falló y que terminó siendo clave para la eliminación del conjunto brasileño.

Vestido con una camiseta de Estudiantes completamente firmada, Zurro publicó un video en sus redes sociales en el que celebró el triunfo del equipo platense y recordó el penal ejecutado por Depay durante la definición.

“Tuve congelado en el freezer a Memphis Depay”, lanzó el intendente, en referencia al delantero de Corinthians. Luego, con una pelota en sus manos, apuntó directamente contra el conjunto brasileño: “Le quiero devolver al Corinthians la pelota, cayó en el patio”, dijo, cargando al rival.

La alegría de Zurro también estuvo acompañada por otro paralelismo hacia lo que viene para Estudiantes. “Si ganamos, vamos a ganar un Brasileirao y una Copa América”, porque del otro lado ya hay dos y podrían ser tres equipos de Brasil en semifinales.

“El fútbol da felicidad, y si sos hincha de Estudiantes, la verdad, el tercer equipo de Argentina, y mucha felicidad”, expresó.

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