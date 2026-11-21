A una semana de la gran final de la Copa Libertadores, Estudiantes empezó a jugar su propio partido en las calles de La Plata. Este sábado, distintas paredes de la ciudad amanecieron cubiertas de afiches con imágenes de algunas de las máximas glorias de la historia albirroja, en una campaña que apunta directo al corazón de los hinchas.

La iniciativa fue impulsada por la dirigencia del Pincha como parte de las actividades previas al encuentro decisivo que disputará en Montevideo, donde buscará conquistar su quinta Copa Libertadores. Con fotografías y frases emblemáticas, los carteles recuperan distintos capítulos de la historia del club y ponen en primer plano a quienes marcaron una época.

Entre los protagonistas aparece Osvaldo Zubeldía, acompañado por una de sus frases más recordadas: «A la gloria no se llega por un camino de rosas». También fue homenajeado Carlos Salvador Bilardo, con su histórico mensaje: «Busquen la gloria y los van a recordar toda la vida».

Otro de los afiches está dedicado a Alejandro Sabella y lleva una consigna breve, pero cargada de significado: «Cerrar los ojos y creer». La campaña también recuerda a Marcos Conigliaro, con una fotografía del partido frente al Manchester United en la Bombonera, durante la Copa Intercontinental de 1968. La imagen está acompañada por la frase «Nunca bajar los brazos».

Así, en la cuenta regresiva hacia la final, Estudiantes apeló a su memoria y a sus grandes referentes para alimentar la ilusión de una nueva conquista internacional. La historia del Pincha volvió a ganar las paredes de La Plata y se convirtió en parte de la previa de una semana que promete ser especial para todo el pueblo albirrojo.