La Plata defiende su lugar en el Top 14

Se termina el Top 14. La última fecha se juega esta tarde desde las 15:30 con muchas cosas en juego y en la Ciudad lo que más interesa es la suerte de La Plata, que todavía no pudo asegurar su lugar.

Para eso necesita ganar. Si lo consigue no esperará nada de ningún lado. En caso de empatar o perder necesita que no gane Los Matreros. En Canario recibe a Regatas y los de Morón visitan a Belgrano. Ninguno de los dos rivales pelean por algo y es una incógnita qué fuerza le harán a cada uno. La ventaja que tienen los de Gonnet es que en caso de igualdad de puntos mantendrán la categoría gracias a la ventaja deportiva: en los partidos entre sí tienen cinco puntos de ventaja.

Esta tarde el equipo será: Ariel Del Cerro, Martín Fontan, Martín Patat; Bautista Ozog, Iván Kucic; Segundo Pineda, Carlos Mendieta, Juan Pedro Bernasconi; Manuel De la Fuente, Santino Di Lucca (c); Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Luca Juliano, Matías Rivademar; Tomás Suárez Folch.

Los Tilos, que ya desde hace dos fechas no tiene nada por lo cual luchar, cerrará un gran torneo en la cancha de Champagnat, que ya descendió. El equipo: Elio Basualdo, Hipólito San Sebastián, Ramiro Berardi, Juan Lago Blaiotta, Bautista Gatti, Valentino Cortopasso, Felipe Puertas, Felipe Bares, Pedro Rodríguez Alcobendas, Matías Cordero, Gastón Martínez Salgado, Tomás Fernández Armendáriz, Segundo Tuculet, Ignacio Guichón, Bautista Santamarina. Sigue ausente Joaquín Tuculet, por su lesión, razón por la cual es altamente probable que inicie el próximo año. Lo que no está definido aún es quienes serán los entrenadores para la próxima temporada.

En Primera A, una vez consumado el ascenso de San Luis, las miradas se las lleva Universitario que está obligado a ganar para mantener su lugar en la categoría. Recibe a Curupaytí y además de sumar cuatro o cinco puntos necesita que no ganen San Albano ni Deportiva Francesa. Hoy formará con Bruno Garay, Gerónimo Laganá, Lisandro Urréjola; Bautista Damioli, Juan Herrero Ducloux; Esteban Olivero, Joaquín Herrera, Sebastián Portunato; Blas Rivera Cano, Santiago Garay; Santiago Orrico, Lorenzo D’Onofrio, Valentino Arturi, Francisco Lombardo; Federico Espinosa.

En tanto que San Luis, solo para cumplir, visitará a Pueyrredón con Joaquín Napolitano, Mateo Cafaro, Facundo Suárez; Fernando Ibáñez, Agustín Febrero; Matías Perisinoto, Franco Gnecco, Geronimo Scoltore; Juan Vaca, Ignacio Quattrochi; Felipe Hernández, Benjamín Marban, Segundo Galán, Facundo de Landaburu; Valentino Quattrochi.

En Segunda, Albatros visita a Vicente López. Tiene que ganar para seguir de cerca a San Marcos en su pelea por meterse en los playoffs. No depende de sí mismo por sus últimas derrotas pero lo intentará. Para esta tarde Federico Joyce disputo a Golisciani, Buonanotte, Diez; Gómez, López; Castro, Filser, Bisceglia; Manzo, Santin; Burgos, Malvetti, Ayala, Grassi; Joyce.

En Tercera se acabará la participación de Berisso, que perdió todos sus partidos y está en pleno proceso de reconstrucción para regresar a esta categoría. Visitará a Tiro Federal de Baradero.