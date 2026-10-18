La Plata ganó y mantuvo su lugar en el Top 14

Se terminó el sufrimiento para La Plata, que le ganó con autoridad a Regatas de Bella Vista por 36-3 y de esta manera aseguró su continuidad en el Top 14 de la URBA, luego de un año lleno de altibajos. Pero en definitiva mostró su mejor versión en el momento justo y así cumplió su objetivo.

El equipo de Gonnet empezó con mucha presión. Le costó en los primeros minutos porque Regatas le manejó la pelota y fue más rápido en el juego suelto. Pero el try de Paz Rizzoli y por sobre todo el de Suárez Folch en el final le dieron otro impulso.

En el complemento, con viento a favor y un drop de arranque lo posicionó en campo rival todo el tiempo y dominó el juego por completo. Conforme pasaron los minutos y llegaron las conquistas de Rivademar y Pedro Addiechi el equipo ganó en confianza y mostró un juego más agresivo y dinámico.

La Plata se queda en Top 14 y ya planteó el desafío de seguir por esta senda iniciada hace dos años para seguir construyendo y no volver a sufrir tanto la temporada que viene. El que descendió fue Los Matreros (con Champagnat) mientras que las semifinales las jugarán Newman-Alumni y CASI-Hindú.

síntesis

La Plata (36): Ariel Del Cerro, Martín Fontan, Martín Patat; Bautista Ozog, Iván Kucic; Segundo Pineda, Carlos Mendieta, Juan Pedro Bernasconi; Manuel De la Fuente, Santino Di Lucca (C); Pedro Addiechi, Francisco Paz Rizzoli, Luca Juliano, Matías Rivademar; Tomás Suárez Folch. Ent: Montenegro-Albarracín.

Regatas (3): Fabrizio Cebron, Beltrán Landivar, Felipe Galli, Valentín Sanguinetti, Marcelo Toledo, Tomás Sanguinetti, Lucas Gobet, Felipe Camerlinckx, Marcos Joseph, José de la Torre, Enrique Camerlinckx, Mateo Camerlinckx, Juan Cruz Corso, Felipe Rugolo, Justo Camerlinckx.

Tantos: PT penal Camerlinckx (R); 30’ y 38’ conversiones de Suàrez Folch por tries de Paz Rizzoli y él mismo (LP). ST: 5’ drop Suárez Folch (LP); 20’ try Rivademar conv. por Suárez Folch (LP); 25’ try Addiechi (LP); 34’ try Rivademar convertido por Di Lucca (LP).

Ingresaron en La Plata: Núñez, Ringuelet, Carnicero, Luna, Anecchini.

Arbitro: Maio

Intermedia: La Plata 42 - Regatas 26.

Goleó Los Tilos

Los Tilos goleó 59-14 a Champagnat en su último partido en el año del Top 14 y consolidó un sexto puesto y otra gran performence como la del año pasado.

El equipo de barrio Obrero cerró la temporada con un gran partido ante un rival que hace varias fechas perdió la categoría. Fue muy contundente en las formaciones y lastimó cada vez que se lo propuso. Hubo tries de Gastón Martínez Salgado (2), F. Puertas, Hipólito San Sebastián, Ignacio Guichón y Bautista Santamarina.