La Plata RC, subcampeón del torneo Nacional de Clubes

Concluyó una nueva edición del Nacional de Clubes Femenino en Carlos Paz Rugby Club. En la categoría Mayores, Universitario de Córdoba venció en la final a La Plata y se consagró campeón por segunda vez en su historia (su primera vez fue en 2022), mientras que en la categoría Juveniles, Taborín Rugby Club venció en la final a Ciudad de Buenos Aires y se quedó con el trofeo por primera vez en esta categoría (ya había ganado en Mayores en 2024).

El equipo de Gonnet pasó la primera ronda sin problemas, porque superó 47-17 a Regatas de Resistencia y luego 45-0 a Ciudad de Buenos Aires.

Ayer, en semifinales superó 24-19 a Cardenales de Tucumán que era el campeón vigente y en la final cayó ante Universitario de Córdoba. Ganaba 12-10 y tenía un scrum a favor pero el árbitro modificó su sanción y fue penal para las cordobesas, que con su fórmula line y maul lograron el try del triunfo.