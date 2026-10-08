La Plata reconoció a los atletas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe

La Municipalidad de La Plata distguió a los deportistas de nuestra ciudad que tuvieron una destacada actuación en los recientes Juegos Suramericanos Santa 2026.

El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Municipal, donde en nombre del municipio estuvo el Intendente de la ciudad Julio César Alak y el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland.

Los representantes de la ciudad de La Plata que participaron en diversas disciplinas de alto rendimiento y obtuvieron un total de 19 medallas (siete de oro, dos de plata y diez de bronce).

Entre los atletas se encontraban: Máximo Aguilar y Ulises Cazau (Natación), Iván Groupierre (Esgrima), Julieta Ruelli y Victoria Matich (Vóley), Carina Amarilla (Sóftbol), Fernando Álvarez y Agustín Annese (Remo);y María Taladrid (rugby 7), Yaco Kovalivker y Juan Pedro Fernández (Hockey), Santino Policelli y Victoria Rivas (Taekwondo), Lis García Calderón (Pelota de goma), Santiago Piedras y Lucía Dalto Aziz (Canotaje), Horacio Cifuentes y Candela Molero (Tenis de mesa) y Franco Domínguez Ávila (Fútbol).

La delegación se completa con Sofía Martelli (Ciclismo), Fiorella Mengani y Matías Albarracín (Equitación), Ulises Loiseau Büchele (Patín) y Brenda Churín (Beach vóley).