¿La Plata sede de la Copa el Mundo de rugby 2035?

La Unión Argentina de Rugby, con la participación de Uruguay, Chile y Brasil, presentó a World Rugby la información técnica cumpliendo en tiempo y forma los procesos de la candidatura para ser sede de Rugby World Cup 2035.

World Rugby anunciará en noviembre de 2027 las sedes de su Rugby World Cup Masculina 2035. El proceso previo incluye la presentación de documentación, visitas a las sedes candidateadas y el anuncio en mayo de 2027 de las sedes preferidas. La decisión la tomará el Consejo de World Rugby.

La región, liderada por Unión Argentina de Rugby, presentó toda la información requerida para que World Rugby, analice de cara a la decisión de la sede del Mundial 2035.

En la candidatura presentada, quedó establecido que, de ser elegida como la sede para RWC 2035, los cuatro países recibirán partidos del Mundial.

Con una población combinada de 283 millones, economías en crecimiento, todo tipo de paisajes y la experiencia de haber organizado en este siglo múltiples eventos internacionales –tanto en rugby como mundiales deportivos y Juegos Olímpicos, y eventos multidisciplinarios– la región ofrece elementos sólidos para ser un destino atractivo para la magnitud de Rugby World Cup, el evento marquesina de nuestro deportivo.

Los estadios presentados son el Monumental de River Plate, José Amalfitani de Vélez Sarsfield, el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Mario Alberto Kempes de Córdoba, Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Estadio Padre Martearena de Salta, Malvinas Argentina de Mendoza y el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, en nuestro país. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro (Brasil), Estadio Nacional de Santiago de Chile) y el Estadio Centenario de Montevideo (Uruguay).

Félix Páez Molina, presidente de la Unión Argentina de Rugby, dijo que “la presentación de esta candidatura representa un paso muy importante para el rugby argentino y para toda la región. Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte, nuestra capacidad para organizar grandes eventos y todo lo que nuestros países pueden ofrecer”.