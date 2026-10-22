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La Plata será sede de un Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP confirmó la segunda edición del evento dedicado al astro futbolístico. El cronograma ofrece tres jornadas repletas de debates, exposiciones y propuestas culturales

Por Redacción

Las autoridades académicas anunciaron la realización del Segundo Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, un espacio diseñado para repasar las huellas del ídolo popular a través de múltiples enfoques. Las puertas de la unidad académica de la Ciudad, ubicada en la intersección de la Diagonal 113 y la calle 63, se abrirán los días 29, 30 y 31 de octubre para albergar un masivo encuentro de entrada libre.

La organización diagramó un esquema compuesto por dieciséis mesas de debate con medio centenar de especialistas y diez paneles destinados a exhibir investigaciones de diversas casas de estudios nacionales y extranjeras. A su vez, el cronograma oficial estipuló tres espacios específicos para compartir vivencias territoriales vinculadas al exjugador en diferentes puntos del país.

El acto inaugural quedó fijado para el jueves 29 a las 19.00 en el auditorio principal, con la participación de la decana Ayelen Sidun y representantes de los distintos espacios impulsores de la iniciativa. La jornada contará con la presencia de figuras destacadas como Fernando Signorini y Pedro Troglio, quienes brindarán la conferencia de apertura. Esa misma noche, los asistentes celebrarán la Navidad Maradoniana de la mano de espectáculos musicales e intervenciones artísticas.

Durante las jornadas del viernes y el sábado, el público tendrá la posibilidad de recorrer una feria literaria con presentaciones de más de quince libros temáticos, sumado a exhibiciones fotográficas y creaciones plásticas ejecutadas en el momento. El recinto universitario también lucirá una feria de productos exclusivos y un santuario especial dedicado a la memoria del campeón del mundo.

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