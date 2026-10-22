La Plata será sede de un Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona

Las autoridades académicas anunciaron la realización del Segundo Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, un espacio diseñado para repasar las huellas del ídolo popular a través de múltiples enfoques. Las puertas de la unidad académica de la Ciudad, ubicada en la intersección de la Diagonal 113 y la calle 63, se abrirán los días 29, 30 y 31 de octubre para albergar un masivo encuentro de entrada libre.

La organización diagramó un esquema compuesto por dieciséis mesas de debate con medio centenar de especialistas y diez paneles destinados a exhibir investigaciones de diversas casas de estudios nacionales y extranjeras. A su vez, el cronograma oficial estipuló tres espacios específicos para compartir vivencias territoriales vinculadas al exjugador en diferentes puntos del país.

El acto inaugural quedó fijado para el jueves 29 a las 19.00 en el auditorio principal, con la participación de la decana Ayelen Sidun y representantes de los distintos espacios impulsores de la iniciativa. La jornada contará con la presencia de figuras destacadas como Fernando Signorini y Pedro Troglio, quienes brindarán la conferencia de apertura. Esa misma noche, los asistentes celebrarán la Navidad Maradoniana de la mano de espectáculos musicales e intervenciones artísticas.

Durante las jornadas del viernes y el sábado, el público tendrá la posibilidad de recorrer una feria literaria con presentaciones de más de quince libros temáticos, sumado a exhibiciones fotográficas y creaciones plásticas ejecutadas en el momento. El recinto universitario también lucirá una feria de productos exclusivos y un santuario especial dedicado a la memoria del campeón del mundo.