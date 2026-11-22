La Plata y Universitario lograron consagrarse en diferentes copas en el XXX Seven de la URBA, que ayer jugó su fase final en las canchas de Regatas Bella Vista.

Los canarios, que habían sido los únicos en pasar de ronda en la zona Campeonato perdieron sus primeros partidos ante Belgrano y Pucará, situación que los hizo pelear por la Copa de Bronce. Primero derrotaron 21-17 a San Albano en semifinales y en la final superaron 17-10 al local, con dos tries de Pedro Addiechi y otro de su primo Felipe.

El plantel de La Plata, dirigido por Ale Angaut, estuvo conformado por Tomás Suarez Folch, Felipe Addiechi, Felipe Anechini, Patricio Anechini, Manu de la Fuente, Francisco Cejas, Francisco D’agostino, Pedro Addiechi, Martin Nani, Juan Soto, Fermín Larrivey, Salvador Rinaldi, Lolo Arteche y Juan Pedro Bernasconi.

En tanto que Universitario logró la Copa en la Zona Clasificación luego de superar 14-12 en el partido final a Lanús. Gran trabajo del equipo de Gonnet que al mismo tiempo logró recuperar su lugar en la zona Campenato.

El equipo goleó en sus tres partidos del sàbado y ayer fue superando a Don Bosco (36-7) y Manuel Belgrano (22-14), este último un partido muy parejo que se definió en el final y le dio el pasaporte. En semis derroto a Centro Naval y en la final 14-12 a Lanús con tries de PEdro Ramos Alvelo y Pocho Hernández.

El plantel, con Federico Regueira, Fernando López, Pablo Auciello y Daniel Orrico a la cabeza estuvo integrado por Portunato, Morena, Duclox, Olivero, Espinosa, D’Onofrio, Orrico, Rivera Cano, Suárez, Arturi, Cechi, Hernández, Ramos Alvelo y Grassi.

En la final de la Copa de Plata Hindú superó 38-12 a Pucará.