La platense Lis García Calderón analizó su debut en pelota vasca: "Fue un partido bravísimo"

Luego de un debut accidentado y disputado, la Selección Argentina de Pelota Vasca dio el primer paso en los Juegos Suramericanos. Tras la victoria ante el seleccionado de Uruguay, la platense Lis García Calderón compartió sus impresiones sobre el desarrollo de la competencia, los desafíos físicos del torneo y el crecimiento constante de la disciplina.

"Fue un partido bravísimo. Un poco accidentado, yo también me caí y Popy (su compañera Cinthya Pinto) se dobló un poco el tobillo, pero es de hierro", expresó sobre el duro cruce inicial.

Respecto al formato de la competencia, donde compiten cinco parejas en un sistema de todos contra todos antes de los cruces por medalla, la deportista local remarcó: "Era un partido super importante. Cada uno va haciendo, vas dando pasitos, pero todavía falta un montón. Estamos contentas por haber sacado el partido adelante, pero esto recién arranca".

Uno de los momentos más significativos de la charla se dio al abordar el impacto del deporte femenino. García Calderón lució con orgullo su modelo de paleta de la marca Guastavino y reflexionó sobre lo que representa que sus rivales uruguayas utilicen el mismo equipamiento. "No tiene que ver con un ego personal de que jueguen con mi paleta, sino que da la idea de la magnitud que está teniendo la pelota femenina", explicó. "Que hoy se pueda tener una marca y que un montón de chicas seamos referentes para otras que están siguiendo estos Juegos es algo nuevo y muy bienvenido para nosotras".

Al hablar del calendario de competencia y los momentos de descanso, la atleta destacó la diferencia entre la rutina diaria y la concentración con el equipo nacional: "Allá el ritmo de entrenamiento se suma al trabajo, a la familia y a las tareas. Acá por suerte estamos muy acompañadas, tenemos el equipo de kinesiología y mucha gente trabajando con nosotras, lo que hace posible que solo estemos enfocadas en el partido".

Para cerrar, Calderón formada deportivamente en el Club Matheu dedicó unas palabras a su ciudad natal y a quienes la impulsan día a día. "Un saludo a La Plata que siempre me banca. Mi club es Matheu, un club de barrio, pero juego en un montón de clubes y la presencia de los pelotaris se siente. Hay una cantidad enorme de chicas jugando en La Plata, así que en especial para ellas, un gran saludo".