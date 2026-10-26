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EN UNA ACTUACIÓN HISTÓRICA DEL EQUIPO ARGENTINO

La platense Lis García Calderón, campeona del mundo de Pelota

GARCÍA CALDERÓN POSA CON LA MEDALLA CON SU HIJA HILARIA / n. Braicovich

Por Redacción

María Lis García Calderón volvió a demostrar que es la mejor exponente y la pionera de la Pelota Vasca en la rama femenina en lo que se refiere a nuestro país.

La pelotaris platense fue parte de un hecho histórico al obtener la primera medalla dorada en la paleta goma trinquete femenina donde en la final venció a su par de España.

Además de María Lis García Calderón integraron el seleccionado argentino de dicha especialidad Sabrina Andrade, Cynthia Pinto y Lucía Lumini.

Por primera vez en la historia, el Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca tuvo como sede a nuestro país. Esta fue la vigésima primera edición de la Copa del Mundo.

El campeonato recibió a más de 480 jugadores que se nutrieron de quince delegaciones de distintos países que compitieron durante diez jornadas en las instalaciones del CeNARD, el Club Ciudad de Buenos Aires y el Club Banco Provincia.

A propósito, Argentina terminó por primera vez en el segundo escalón del medallero general de una Copa del Mundo. El primer lugar fue para España, que otra vez volvió a demostrar su categoría en esta especialidad deportiva.

Al igual que en México 1982, el conjunto nacional obtuvo cinco medallas doradas y tres de bronce. Además, el seleccionado nacional logró cinco títulos por segunda vez en su historia, igualando lo hecho en Montevideo 1974.

“Los resultados fueron espectaculares, sumamos a diez o doce chicos juveniles con lo cual me parece que la Pelota argentina tiene un presente, pero sobre todo un gran futuro”, agregó Pablo Lambardi, presidente de la Confederación Argentina.

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