Los altos valores de las entradas, sumado a la envergadura del rival y un equipo que ya no cuenta con el ídolo albiceleste Lionel Messi, influyó nuevamente para que la Selección Argentina no jugara a estadio lleno en el último amistoso de 2026 frente a Costa Rica, partido para el cual hasta pocas horas antes del inicio se habían vendido apenas 15.000 entradas.

Como ya había pasado el viernes en la caída ante Uruguay en la Bombonera, la postal volvió a repetirse, con un estadio que cuenta con capacidad para 57.000 personas, pero que lejos estuvo de lucir completo como en anteriores ocasiones donde la albiceleste jugó en la provincia de Córdoba.

Pese a la presencia de nombres como el de Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, ninguno de los cuatro costados del estadio cordobés mostró un lleno total frente a la titularidad de varios de los campeones en el Mundial de Qatar 2022.

Llamativamente, tras el pitazo inicial del árbitro brasileño Bruno Arleu de Araújo, pudo verse y notarse el ingreso masivo de público.

De esta manera, ya sin la presencia de Messi, será una cuestión a revisar desde la Asociación del Fútbol Argentino la cuestión de las entradas, sobretodo pensando en lo que serán las eliminatorias para el Mundial 2030, para que no se vuelvan a repetir las postales vistas en la noche de ayer en Córdoba y la de la Bombonera.