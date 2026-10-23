La prensa de Brasil elogió a Estudiantes y fue durísima con Flamengo: "Papelón"

La eliminación de Flamengo en el Maracaná provocó una fuerte repercusión en la prensa deportiva de Brasil. El vigente campeón de América quedó afuera del torneo y recibió cuestionamientos por su falta de eficacia, a la vez que hubo elogios para el Pincha, en una serie en la que no pudo convertir goles en 180 minutos de juego y terminó cayendo desde los doce pasos.

Las expresiones elegidas por los medios para describir la derrota fueron contundentes: "papelón", "eliminación vergonzosa", "castigo justo" y "fin del sueño de la quinta" encabezaron las coberturas y los análisis posteriores a la clasificación de el equipo platense. El equipo dirigido por Alexander Medina consiguió sostener el resultado pese a haber jugado con diez futbolistas durante casi todo el segundo tiempo. En ese escenario, Muslera se convirtió en la figura decisiva al contener tres ejecuciones y frustrar las aspiraciones del conjunto carioca de defender la corona continental.

Duras portadas de la prensa brasileña tras la eliminación de Flamengo

Uno de los medios que reflejó con mayor contundencia la decepción brasileña fue Globoesporte. Con una imagen de los futbolistas de Flamengo lamentándose por el resultado, el portal eligió un título que resumió el desenlace de la serie: "Fin del sueño de la quinta". La bajada profundizó las críticas al equipo local con otra frase directa: "Flamengo fracasa en el Maracaná y cae en manos de Muslera en los penales". La publicación también puso el foco en el futuro del torneo y destacó que Estudiantes será el adversario de Palmeiras en la final de la Libertadores.

Lance! apuntó contra una de las principales falencias del conjunto dirigido por Leonardo Jardim: su incapacidad para convertir. "180 minutos más penales: Flamengo se pelea con el gol y cae ante Estudiantes", publicó el diario deportivo en su portada. El título expuso una de las grandes frustraciones del equipo brasileño. A pesar de su capacidad ofensiva y de haber tenido oportunidades para avanzar, Flamengo terminó la semifinal sin marcar en ninguno de los dos encuentros y tampoco pudo resolver la serie en la tanda de penales.

En su crónica, Lance! resumió la eliminación con otra sentencia: "Final del camino para Flamengo en la Libertadores". El medio también remarcó los fallos de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, cuyas ejecuciones fueron detenidas por Muslera.

UOL destacó a Muslera y la resistencia de Estudiantes

La actuación del arquero uruguayo también ocupó un lugar central en la cobertura de UOL. El portal tituló: "Muslera brilla, Estudiantes vence a Flamengo por penales y enfrentará a Palmeiras en la final". El análisis hizo hincapié en la capacidad del equipo argentino para resistir después de la expulsión de Baltasar Rodríguez. Con un futbolista menos, Estudiantes replegó sus líneas y apostó a sostener el resultado frente a un Flamengo que tuvo mayor posesión de la pelota, pero no encontró los caminos para superar la defensa visitante.

La falta de respuestas ofensivas fue uno de los puntos más cuestionados en las distintas coberturas brasileñas. El dominio territorial del conjunto carioca no se tradujo en goles y, cuando llegó el momento de definir la clasificación desde el punto penal, Muslera terminó inclinando la balanza a favor del Pincha.

En tanto que la CNN Brasil se sumó a los cuestionamientos por el rendimiento ofensivo del conjunto carioca, aunque destacó la actuación de Estudiantes y su capacidad para sostener la ventaja en un escenario adverso. Bajo el título "Muslera brilla en los penales y Estudiantes elimina a Flamengo de la Libertadores", el medio resumió su evaluación del partido con una frase contundente: "Para quien quería llegar a la final, Flamengo hizo poco".

La publicación cuestionó la insistencia del equipo brasileño con los centros al área, una fórmula que no consiguió generar suficiente peligro y que, según el análisis, terminó facilitando el trabajo defensivo del "valiente equipo argentino". El medio también resaltó que Estudiantes había generado las mejores oportunidades durante el primer tiempo. Después de quedar en inferioridad numérica por la expulsión de Baltasar Rodríguez, el conjunto platense consiguió resistir la presión de Flamengo y llevar la definición a los penales.

La lectura de CNN Brasil coincidió así con uno de los principales reproches que atravesaron la cobertura de la prensa brasileña: la incapacidad del equipo de Leonardo Jardim para transformar su dominio y su superioridad numérica en ocasiones claras de gol.

"Qué papelón, Flamengo": las críticas en las columnas de opinión

Los cuestionamientos más severos aparecieron en los análisis posteriores al encuentro. En UOL, una columna titulada "Prohibir jugar al fútbol no protege el sueño de la quinta Libertadores de Flamengo" cuestionó la actuación del equipo brasileño y su incapacidad para aprovechar las circunstancias del partido. "Qué papelón, Flamengo", fue una de las expresiones más duras del artículo, que también reconoció los méritos del conjunto argentino durante distintos pasajes del encuentro. «Sí, Estudiantes jugaba mejor», sostuvo el análisis.

La crítica se concentró especialmente en lo ocurrido después de la expulsión de Baltasar Rodríguez, cuando Flamengo tuvo superioridad numérica, pero no consiguió transformar esa ventaja en situaciones determinantes para romper el cero. "Flamengo simplemente no sabía cómo aprovechar el jugador de más", señaló la columna de UOL.

De esta manera, la clasificación de Estudiantes no solo dejó al vigente campeón fuera de la competencia, sino que también abrió un fuerte debate en Brasil sobre el rendimiento de su equipo. Mientras el Pincha celebró su pase a la definición continental, la prensa brasileña puso el acento en la falta de gol, las dificultades para superar la resistencia argentina y los errores que terminaron con las aspiraciones de Flamengo en la Libertadores.