La prensa mundial se rindió a los pies del “10”

El adiós de Lionel Messi de la Selección, con su gol y dos asistencias en la victoria por 3-0 sobre Benín, fue un evento que captó la atención del mundo del fútbol, y lógicamente tuvo repercusiones de todo tipo tanto a nivel local como en los medios del extranjero.

Uno de los más enfáticos fue el diario Marca de España, que tituló su crónica de la noche como “la despedida de todos los tiempos”. En ella se destacó el fuerte componente emocional del evento cuando, por ejemplo, el número 10 se vio imposibilitado de cantar el himno nacional por contener sus lágrimas: “Leo no lloraba, pero toda Argentina sí lo hacía”.

AS, del mismo país, eligió un titular más directo: “Inolvidable Messi”. Luego, calificó a su viaje vestido de celeste y blanco como “el relato circular que condujo a un pibe desde Rosario a Barcelona, desde Barcelona al mismísimo infierno argentino y desde ese mismo infierno a la gloria de levantar títulos con la Albiceleste en Maracaná, en Londres, en Qatar, en Miami”.

En el resto de Europa, el francés L’Équipe se hizo eco de la ocasión al describir que “el tiempo de Messi ha terminado: el pequeño genio ya no vestirá la camiseta de la Albiceleste”.

La Gazzetta dello Sport, icónica publicación italiana, se refirió a la despedida con una cita de Enrique Santos Discépolo, quien decía que “el tango es un pensamiento triste que se baila” y que de este modo Messi y Argentina “bailaron juntos por última vez”.

Y en Inglaterra, The Athletic remarcó que el partido contra el combinado africano pasó a un segundo plano en relación al evento principal de la noche, “rociar a Messi de tanto amor y gratitud como sea posible”.

Entre los principales diarios de Sudamérica que mencionaron el hecho, El Mercurio de Chile catalogó el retiro internacional del capitán como “el fin de una era”, al igual que El Espectador en Colombia, y el Folha de Sao Paulo, uno de los diarios más prestigiosos de Brasil, determinó que el futbolista “ya es infinito en las memorias de quienes lo vieron en el campo”.