La preventa de entradas se extendió hasta el viernes 13

La dirigencia albiazul decidió extender hasta el próximo viernes la preventa de localidades a precios promocionales para el partido de los octavos de final del Torneo Clausura en el que Gimnasia recibirá a Newell’s Old Boys en el Bosque.

De esta manera, quienes no hayan comprado de manera anticipada los combos para cada sector del estadio que incluían el partido con Belgrano más este encuentro de los octavos de final ante la Lepra, podrán comprar su ticket hasta el viernes 13 inclusive a los valores promocionales. Por ejemplo, los socios que no hayan comprado el bono del próximo partido, para las generales pagarán 25 mil pesos -como en el encuentro ante el Pirata-, mientras que del sábado en adelante trascendió que el precio se elevará a 35 mil pesos.

GIMNASIA, CAMPEÓN EN FUTSAL INCLUSIVO

El Futsal Inclusivo tripero se consagró campeón del torneo organizado conjuntamente por la AFA y FADDIM (Federación Argentina de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual y Mental), al igualar 4-4 en su última presentación ante Talleres de Remedios de Escalada como visitante.

El empate ante el equipo albirrojo desató la alegría de los chicos luego de un torneo de 9 fechas en el cual perdieron solo un cotejo.

La coordinación de la actividad estuvo a cargo de Federico Zingoni y los jugadores campeones son el arquero Lucio Frigerio; Luciano Lovatto (quien también integra la Selección Nacional), Máximo Pedrazzi, Joaquín Lucaroni y Luca Marinoni, que juegan como cierre; los pivots Santino Hernandez, Franco Gil, Pedro Valenti; y los alas Ignacio Maggio, Pedro Polo, Fabrizio Tavano y Valentín Elmasian.

El cuerpo técnico está integrado por Aldana Pucci Tait, Lucas Hernandez, Iara Buffarini y Hernán Vilta, quienes estuvieron acompañados por las familias de los chicos en el desarrollo del proyecto.