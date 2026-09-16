VIDEO. La previa de Corinthians - Estudiantes, con una noche imposible de dormir en el hotel del Pincha

Durante la madrugada de este miércoles, hinchas de Corinthians protagonizaron un episodio de tensión frente al hotel donde se encuentra alojado el plantel de Estudiantes de La Plata a poco del cruce por Copa Libertadores.

Cerca de las 0.45, un grupo de simpatizantes del conjunto brasileño se concentró en inmediaciones del Airport Marriott Hotel, donde permanece el equipo platense, y arrojó pirotecnia frente al establecimiento.

La utilización de pirotecnia durante la madrugada provocó ruidos y alteró la tranquilidad en los alrededores del hotel donde concentra el plantel albirrojo.

En paralelo, unos 1.500 hinchas de Estudiantes acompañan al equipo en la previa del partido ante Corinthians, en una jornada marcada por la expectativa de los simpatizantes albirrojos.

El plantel cuenta además con la presencia del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien se encuentra junto al equipo acompañado por su esposa y su hija.

De cara al encuentro, el equipo titular de Estudiantes será: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez, To. Palacios; Piovi, Castro; Rodríguez, Correa, Tobio Burgos; Carrillo.

Hoy a las 21.30 se juega la vuelta de los cuartos de final.