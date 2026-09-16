Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. La previa de Corinthians - Estudiantes, con una noche imposible de dormir en el hotel del Pincha

Por Redacción

Durante la madrugada de este miércoles, hinchas de Corinthians protagonizaron un episodio de tensión frente al hotel donde se encuentra alojado el plantel de Estudiantes de La Plata a poco del cruce por Copa Libertadores.

Cerca de las 0.45, un grupo de simpatizantes del conjunto brasileño se concentró en inmediaciones del Airport Marriott Hotel, donde permanece el equipo platense, y arrojó pirotecnia frente al establecimiento.

La utilización de pirotecnia durante la madrugada provocó ruidos y alteró la tranquilidad en los alrededores del hotel donde concentra el plantel albirrojo.

En paralelo, unos 1.500 hinchas de Estudiantes acompañan al equipo en la previa del partido ante Corinthians, en una jornada marcada por la expectativa de los simpatizantes albirrojos.

El plantel cuenta además con la presencia del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien se encuentra junto al equipo acompañado por su esposa y su hija.

De cara al encuentro, el equipo titular de Estudiantes será: Muslera; Mancuso, Núñez, González Pirez, To. Palacios; Piovi, Castro; Rodríguez, Correa, Tobio Burgos; Carrillo.

Hoy a las 21.30 se juega la vuelta de los cuartos de final.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?