La Primera Nacional entra en zona de definición

La Primera Nacional está al rojo vivo. En la jornada de ayer Tristán Suárez rescató un punto ante Quilmes, y se mantiene como líder en la Zona B del certamen pese al triunfo de Temperley. En tanto que en el primer grupo, Ferro que cayó ante Deportivo Madryn en Caballito sigue siendo el puntero. Hoy se juegan 10 partidos en la continuidad de la fecha 32, que finaliza mañana con un juego.

En este sentido, en Ezeiza, el Lechero igualó sin goles ante el Cervecero, y sigue arriba con 58 puntos, dos menos que su competidor, el Gasolero, que derrotó 2-1 a Gimnasia (J).

Con respecto a la otra Zona del campeonato, Ciudad Bolívar sumó tres puntos de oro ante Acasusso tras derrotarlo por 1-0 en condición de visitante. Mismo resultado para Colón con Estudiantes de Caseros en el Cementerio de los Elefantes. Además, Deportivo Morón venció 2-1 a All Boys y quedó a tres unidades del líder Ferro. Por último, Mitre de Santiago del Estero venció por 2-0 a San Miguel en Los Polvorines.

En la tarde de hoy, desde las 15, Agropecuario recibe a Midland. 15.30 juegan Chacarita ante patronato y San Telmo con Almirante Brown. A partir de las 16, Central Norte frente a Racing (C).

A las 17 habrá tres partidos en simultáneo: San Martín (SJ)-Almagro; Güemes-Colegiales y Chaco For Ever-Defensores de Belgrano. Desde las 17.30, Atlético Rafaela con Atlanta. Y a las 18 Godoy Cruz ante Los Andes. Mientras que el último juego del domingo futbolero será 18.30 San Martín (T) con Gimnasia y Tiro (S).