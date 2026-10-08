La productora Marketing Sports, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para organizar el homenaje a Lionel Messi en el estadio Monumental, difundió un comunicado en el que explicó los inconvenientes que, según afirmó, condicionaron el desarrollo del espectáculo.

La empresa sostuvo que distintas limitaciones técnicas y operativas impidieron concretar todas las intervenciones artísticas previstas para la despedida del capitán de la Selección argentina, realizada en la cancha de River Plate.

Entre los principales cuestionamientos, señaló que la pantalla LED que habitualmente se utiliza en el estadio fue retirada tres días después del anuncio de la AFA sobre el homenaje. Ante esa situación, la productora propuso instalar una pantalla alternativa dentro del campo de juego, pero aseguró que el club anfitrión no autorizó esa posibilidad.

Según Marketing Sports, esa decisión impidió proyectar el video especialmente producido para homenajear al futbolista y acompañar las presentaciones artísticas con los recursos audiovisuales planificados.

Cuestionamientos por el escenario y el sonido

La productora también afirmó que no recibió autorización para instalar un escenario central. Por ese motivo, debió adaptar el montaje y trasladar las actuaciones musicales a sectores laterales, próximos a los bancos de suplentes.

De acuerdo con el comunicado, esa disposición, sumada a la presencia de personal de seguridad, prensa y trabajadores operativos, dificultó la visibilidad de los espectáculos tanto para Messi como para buena parte del público presente en el Monumental.

Otro de los puntos señalados fue el manejo del sonido y la iluminación. Marketing Sports indicó que esos aspectos estaban a cargo del equipo técnico de River y fuera de su control directo, una situación que, según planteó, limitó su capacidad de intervenir ante las dificultades que surgieron durante el evento.

Además, denunció restricciones para continuar algunas canciones e interrupciones durante las actuaciones musicales que afectaron su desarrollo.

Un homenaje con varias intervenciones previstas

La producción contemplaba distintas instancias a lo largo de la jornada: presentaciones musicales previas al partido, el recibimiento de los jugadores con efectos especiales y pirotecnia, la interpretación del Himno Nacional Argentino y el homenaje a Messi durante el minuto 10.

También estaban previstas actuaciones de artistas invitados durante el entretiempo y un espectáculo de cierre diseñado especialmente para la ocasión.

En el comunicado, la empresa aseguró que la propuesta había sido concebida para ofrecer una despedida acorde con la trayectoria del capitán argentino y el reconocimiento de los hinchas. Sin embargo, sostuvo que las limitaciones registradas impidieron alcanzar el resultado esperado.

Marketing Sports es la productora contratada por la AFA para llevar adelante las intervenciones artísticas del homenaje.