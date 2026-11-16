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La Quinta de Santa no pudo en la final

Por Redacción

La Quinta División de Santa Bárbara “A” cayó en la final de la categoría del torneo Metropolitano femenino de hockey. La definición terminó en shoo-out (penales australianos) frente a Lomas, que en dicha instancia se impuso 4 a 2 por lo que Las Conejas se clasificaron bicampeonas.

Al finalizar los sesenta minutos reglamentarios del partido, que disputó en la cancha 1 del Parque Olímpico de Buenos Aires, habían finalizado con el marcador igualado en dos tantos.

Santa Bárbara, que terminó la fase regular ocupando el número uno con 60 puntos aventajando al propio Lomas por nueve unidades, se adelantó en el marcador 2 a 0 con sendos goles de Victoria Meira.

En el último cuarto, Lomas fue “a la carga Barracas” y llegó a la igualdad por intermedio de los tantos conquistados por Simona Rapalini y Olivia Sánchez Nistico.

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