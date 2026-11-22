River, sin margen de error, enfrenta a Lanús. El Millonario, necesitado de salir campeón para clasificar a la próxima Copa Libertadores, buscará aferrarse a la buena racha que tiene ante el Granate en el Monumental: acumula un invicto de siete partidos y no pierde desde el 2013.

La última derrota de River ante Lanús en el Monumental se produjo en octubre del 2013, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Luego de empatar 0 a 0 en La Fortaleza, el Granate se hizo fuerte en el Monumental y se impuso 3 a 1. Los dirigidos en aquel entonces por Guillermo Barros Schelotto se consagraron campeones de aquella edición, mientras que el Millonario no perdió más frente al equipo del sur.

Un año más tarde, el equipo de Ramón Díaz que sería campeón del Torneo Final, venció 2 a 0 a Lanús. En 2015, ya con Gallardo como DT, ambos equipos igualaron 1 a 1. Tras un año sin verse las caras, en 2017, un River que meses antes había sido goleado por el conjunto de Jorge Almirón en la Supercopa Argentina, ganó en su casa la ida de las semifinales de la Libertadores. Sin embargo, el Granate remontó y se y se clasificó ganando 4 a 2. Una goleada por 3 a 0 en 2019, una victoria por 2 a 1 durante el último año del primer ciclo de Gallardo, un agónico empate 2 a 2 por la Liga Profesional 2024 y un triunfo 1 a 0 en 2025 cierran el invicto de siete partidos.