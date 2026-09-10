La racha que busca quebrar Gimnasia

El conjunto de Ariel Pereyra tendrá una visita de riesgo, no sólo por el rival de turno, un Argentinos Juniors que es líder de la zona B y de la tabla anual.

Además, el Bicho no conoce la derrota desde hace 27 partidos jugando en el estadio Diego Armando Maradona por el torneo argentino, donde la última vez que perdió fue el 14 de marzo del 2025 por el Torneo Apertura cuando Aldosivi le ganó 2-0.

Yendo a los últimos enfrentamientos entre el conjunto tripero y los de La Paternal, si bien últimamente no se cruzaron ya que no compartieron la misma zona. Las veces que se han visto las caras ha sido en el Bosque y para encontrar la última visita del Lobo a calle Gavilán 2151, hay que irse al Torneo de Primera División 2023, cuando en ese momento el conjunto de Sebastián “Chirola” Romero, se impuso al Bicho por 4-2 con goles de Alan Lescano en dos ocasiones, Ivo Mammini y Franco Torres, mientras que par a la escuadra dirigida en ese momento por Gabriel Milito aportaron goles Federico Redondo y Leandro Heredía. En esa ocasión, hubo varios nombres que podrían decir presente el próximo domingo desde las 17:00 hs, como Bautista Barros Schelotto, que fue titular y Alexis Steimbach, que ingresó a los 57’ por Nicolás Colazo.

Así, el conjunto tripero irá por el objetivo de repetir el resultado de su última visita a La Paternal para traerse una alegría de un terreno complicado para el visitante.