La racha que Ponzio busca estirar en La Bombonera

Leonardo Ponzio tendrá esta tarde su primera experiencia como entrenador de River en un Superclásico. La visita a la Bombonera no será una más para el exmediocampista, que tendrá la posibilidad de prolongar una estadística favorable para los últimos técnicos del Millonario: en los cuatro ciclos anteriores, ninguno perdió en su primera presentación ante Boca como visitante.

La marca comprende los últimos cuatro procesos dirigidos por Ramón Díaz, Marcelo Gallardo —en sus dos etapas— y Martín Demichelis. Cabe señalar que bajo el mando de Eduardo Coudet, River jugó en condición de local. En este contexto, el saldo es de dos victorias y dos empates, con cuatro goles a favor y apenas uno en contra. Un antecedente que Ponzio intentará sostener.

El primer registro corresponde a Ramón Díaz, en su tercer ciclo al frente de River. En 2013, el equipo de Núñez visitó a Boca y consiguió un empate 1-1. Manuel Lanzini abrió el marcador antes del primer minuto de juego, pero Santiago Silva estableció la igualdad.

Un año después fue el turno de Marcelo Gallardo. En noviembre de 2014, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el Millonario igualó 0-0 en la Bombonera frente al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. La serie quedó abierta y se resolvió en el Monumental, donde River consiguió la clasificación.

En 2023, Martín Demichelis tuvo su primera visita al estadio de Boca y consiguió una victoria por 2-0. Salomón Rondón y Enzo Díaz marcaron los goles en un encuentro en el que el conjunto millonario aprovechó las variantes que presentó su rival, que tenía en el horizonte la semifinal de la Libertadores ante Palmeiras.

El antecedente más reciente fue en 2024, cuando Gallardo regresó al banco de River. En su primera visita a la Bombonera de esa segunda etapa, el Millonario se impuso 1-0 con un tanto de Lanzini. El equipo también había reservado algunos titulares pensando en la revancha de los Cuartos de la Copa.