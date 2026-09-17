La clasificación de Estudiantes a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 generó distintas reacciones y una de las que rápidamente se hizo viral fue la del periodista y dueño de AZZ, Flavio Azzaro, quien destacó el planteo del equipo de Alexander Medina ante Corinthians y consideró que el Pincha fue un justo semifinalista por lo realizado a lo largo de la serie.

“Para mí jugó un partido muy, muy digno, muy a la altura. Cuando vos vas a jugar contra un equipo brasileño habiendo empatado de local, casi no te patean al arco. No sufrís”, sostuvo Azzaro al analizar el encuentro disputado en Brasil.

El periodista identificado con Racing, también se refirió al desarrollo de la serie y remarcó que, a su entender, Estudiantes había sido superior en el partido de ida disputado en La Plata. “Para mí Estudiantes había sido más en La Plata, se duerme en el 1 a 1 que le hace Corinthians, que casi no le había llegado, y después Estudiantes podría haberle hecho el 2 a 1”, afirmó.

De todos modos, Azzaro aclaró que no consideraba que el conjunto platense hubiera pasado por encima de su rival. “En una serie que fue pareja, no es que estoy diciendo que Estudiantes acá lo pasó por arriba y mereció ganar con todo allá”, explicó.

En ese sentido, destacó la dificultad que implica disputar una serie de Libertadores ante un equipo brasileño y cerró con una definición sobre la manera en que, según su mirada, se juegan este tipo de partidos: “La Copa es chiva, muchachos. La Copa no la ganás yendo a la cancha de Corinthians ganando 3 a 0 y mirándolo fumándote un faso. No. La Copa es esto”.

VIDEO | Flavio Azzaro tras Estudiantes - Corinthians